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【消費權益】膠袋徵費1元登十大消費新聞榜首　天線得得B事件公認「最離譜」

社會 19:59 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

消委會總幹事黃鳳嫺公布，膠袋徵費加至1元，冷凍食品不獲豁免，成為去年十大消費新聞首位。（陳國峰攝）

消委會主辦「虎年十大消費新聞」選舉今日（6日）公布結果，有4,750人投票。涉及全港市民受影響的膠袋徵費調高至1元，以3,463票登上榜首；而多宗疫情相關的新聞均進佔十大，其中5宗分別涉及快測包、航機安排、消費券及商戶結業。另外有2宗與網購相關，包括網購騙案急增及演唱會售票網擠塞。至於有小童不慎撞跌大公仔模型，商戶索償3萬元事件，亦以3,315高票獲選為第2位，更同時獲公眾投選為「最離譜」消費新聞。

膠袋徵費實施多年，去年12月31日起由5毫增加至1元，希望消費者進一步減少使用膠袋。「膠袋徵費加至1元冷凍食品不獲豁免」以3,463票榮登榜首，得票率佔總投票人數達73%。

「男童挨跌天線得得B模型須賠3萬惹爭議店方終退款致歉」以3,315票獲選為第2位，同時以3,308票獲選為「最離譜」消費新聞，得票率佔總投票人數達70%。消委會指出，雖然事件並非常見，但網上資訊傳遞迅速，即使是本來不認識相關商戶的消費者或會因事件而對有關商戶留下負面印象；商戶處理爭議和突發事件時，宜採取更靈活及更有彈性的手法，維持良好商譽和口碑。消費者亦要保持冷靜，與商戶深入溝通，以作調停。

不少跟疫情相關的新聞都進佔十大。其中，疫情影響航空旅遊業，「0+3 生效首月出境人數增7成　香港快運突取消多班已售機票航班」以3,  199票位列第3位。第7位「航班熔斷機制致外傭供應緊張　月薪漲至6500元」，獲2,847票。

至於市民去年搶購快測包，有不良商戶趁火打劫、坐地起價。消委會去年3月推出快速測試包的網上認可名單搜尋器，讓消費者可快速查證產品是否符合相關認證。「快測包質素問題多收48宗投訴　消委會推網上搜尋器一查即知認可名單」，以3,  008票獲選第6位，同時以2,120票獲選為「最抵讚」消費新聞。
為刺激消費，政府去年推出第2期的電子消費券並增設支付平台，「第二階段消費券新增BoC Pay及PayMe兩支付平台」獲得2,682票，位列第8位。

不過去年不少商戶結業，「餅店Crostini突結業苦主批事前仍賣餅卡　海關拘疑違商品例男董事」，獲2,641票，位列第9位。而疫情期間網購網騙大增，「2022年首3季網購騙案達6050宗　按年增逾4成」獲得3,159票，位列第4位。至於「MIRROR紅館演唱會首試實名制　開售日系統擠塞門票歷時約11小時售罄」的新聞排名第5，得3,020票。 

虎年十大消費新聞中最後一則與本港居住環境息息相關。有劏房業主因濫收水費而被判罰款，是租管條例生效後的首宗個案「租管條例生效首宗濫收劏房戶水費案　業主認罪被判罰5000元」，獲2,583票，排第10位。

「虎年十大消費新聞」投票結果和排名如下：

 排名 新聞 票數
1 膠袋徵費加至1元冷凍食品不獲豁免 3,463
2 男童挨跌「天線得得B」模型須賠3萬惹爭議　店方終退款致歉 3,315
「0+3 」生效首月出境人數增7成　香港快運突取消多班已售機票航班 3,199
2022年首3季網購騙案達6050宗　按年增逾4成 3,159
MIRROR紅館演唱會首試實名制　開售日系統擠塞門票歷時約11小時售罄 3,020
快測包質素問題多收48宗投訴　消委會推網上搜尋器一查即知認可名單 3,008
航班熔斷機制致外傭供應緊張　月薪漲至6500元 2,847
第二階段消費券新增BoC Pay及PayMe兩支付平台 2,682
餅店Crostini突結業苦主批事前仍賣餅卡　海關拘疑違商品例男董事 2,641
１０ 租管條例生效首宗濫收劏房戶水費案　業主認罪被判罰5000元 2,583

主題消費新聞投票結果如下：

「最大快人心」新聞 租管條例生效首宗濫收劏房戶水費案　業主認罪被判罰5000元 2,633
「最抵讚」新聞 快測包質素問題多收48宗投訴　消委會推網上搜尋器一查即知認可名單 2,120
「最離譜」新聞 男童挨跌「天線得得B」模型須賠3萬惹爭議　店方終退款致歉 3,308

 

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責任編輯：吳雋妍

 

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