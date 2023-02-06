【繼父性侵】涉於內地及香港性侵繼女　繼父否認強姦等8罪受審

▲ 47歲繼父涉性侵繼女，案件今於高等法院開審。資料圖片

雲南漢遭現年17歲繼女指控於13及14歲時，分別於內地及香港遭多次性侵，涉案繼父今(6日)於高等法院否認強姦及非禮等共8罪，案件開審。控方開案陳詞指，其中5次事件發生於內地，事主隨母到雲南時，坐在由繼父駕駛的電單車尾時，遭繼父非禮伸手下體，又曾於睡覺時遭性侵及迫令口交等。涉案繼父於獲批單程證後入境時被捕，

被告L.C.現年47歲，任職農夫，否認4項非禮、2項強姦及2項向16歲以下的兒童作出猥䙝行為，控罪指被告2018年7月1日至8月31日期間，在中國雲南4度非禮16歲以下的Y，以及於同時同地強姦及向16歲以下的Y作出嚴重猥䙝作為。另兩項控罪則指被告於2019年1月1日至11月6日期間，在葵涌一公屋單位強姦Y及向Y作出嚴重猥䙝作為。

控方開案陳詞指，事主Y現年17歲，父母於2014年離婚，翌年母親與被告於雲南結婚，被告於2019年10月獲批單程證來港定居，於11月22日入境時就本案被捕。

控方指其中4次非禮、1項強姦及1項向16歲以下的兒童作出猥䙝行為罪，均發生於於2018年7月至8月期間，當時13歲的Y與胞妹及母親一同到雲南探訪被告，被告帶她們外出遊玩時，Y坐在由被告駕駛的電單車尾，被告以右手駕駛，左手則伸往後座，隔著褲子撫摸其下體，有關事情曾發生3次。Y又指被告曾於街頭從後抱她及非禮其胸部，並以下體壓向其臀部，及至母親與胞妹從洗手間回來後才停止。

控方續指Y曾於晚上睡覺時遭被告弄醒，Y發現自己全身赤裸，被告亦下身赤裸及正在性侵她。另外，控方指某天母親與胞妹正在午睡，Y在床上玩手機，被告突然進入房間，要求Y替他口交。Y曾反抗但不果，其後踢向被告腰間，才能成功推開被告，控方指Y沒有將所事件告知任何人。

及至2019年案發期間被告來港，母親及胞妹外出，控方指被告於單位內強姦當時14歲的Y，被告又乘母親及胞妹身在另一房間時，捉住Y的手替他手淫。

聆訊明(7日)續。

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記者：林育慧