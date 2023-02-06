【全面通關】首日逾3.7萬人經羅湖往返兩地　商業城內氣氛冷清

▲ 羅湖口岸重開首日情況。（陳靜儀攝）

兩地今起全面通關，羅湖口岸同日重開，截至下午4時，逾3.7萬人經羅湖往返兩地。為配合過境旅客需求，東鐵綫來往羅湖站及落馬洲站的列車班次大致按照疫情前的模式行駛。

羅湖口岸出入人潮不少，但一旁的羅湖商業城卻頗冷清，商場內3家大酒樓均未重開，逾半舖位仍未租出，有店主相信生意要在長假期才有望好轉，亦有北上港人感到失望，決定提前回港。

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睽違三年，羅湖口岸重現人氣，雖未及疫情前人潮如鯽，但亦有逾百人次同時出入。據入境處提供數字，截至今日下午4時，羅湖口岸共有逾3.7萬人次往來兩地。翻查入境處年報，2018年疫情前，羅湖口岸日均每日平均旅客流量為23萬人次，相信兩地往來復常仍要時間。

至於今日起首次開放客運的香園圍口岸，使用人數並不多，截至下午4時，出入境人次僅約3,500人，在海陸空11個口岸中倒數第三，出入境人次僅多於文錦渡和中國客運碼頭。

雖然羅湖重迎旅客，但鄰近的羅湖商業城暫未受恵。TOPick記者今到商業城觀察，除地下至二樓有部分商舖仍在營業，三樓至五樓大部分舖位均未能租出；食肆方面，3家大酒樓「丹桂軒」、「彩蝶軒」和「小桃源酒家」均未重開，全個商場僅一家快餐店營業，但午飯時段未見滿座。

玉石攤檔泰興晶石負責人方女士指，自己是因為通關而回來營業，但首日「丁財不旺」，只有少數旅客路過，購物的人不多。她認為現時商場內欠缺食肆，難以吸引旅客，相信生意要在3月左右，食肆重開才有望好轉。她希望兩地政府能加強宣傳，讓更多旅客到商業城購物。

今早10時經羅湖北上的馮生馮太則指，留意到商業城內不少位置有裝修，但對食肆少、人流少、商舖少感到失望，逛畢整個商業城仍空手而歸，決定下午2時提早回港。

為配合旅客所需，港鐵今起調整班次，現時東鐵綫來往羅湖站及落馬洲站的列車班次，已大致按照疫情前的模式行駛，每3班列車中，2班前往羅湖站，另1班則前往落馬洲站，每小時約有十班車前往羅湖站，全日大部分時間約4至8分鐘一班車。

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記者：陳梓蔚