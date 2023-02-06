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【特首中東團】李家超見沙特阿美主席及行政總裁　介紹香港獨特優勢

政治 21:40 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

李家超（左一）與沙特阿美主席及行政總裁Amin H Nasser（右二）會面。(政府新聞處圖片)

行政長官李家超繼續中東訪問行程。他今日與全球最大石油生產商，沙特阿美主席及行政總裁Amin H Nasser會面。港交所行政總裁歐冠昇及沙特阿美代表亦有出席。

李家超今日與沙特阿美主席及行政總裁Amin H Nasser（左二）會面。律政司副司長張國鈞（右四）、財經事務及庫務局局長許正宇（右二）、商務及經濟發展局局長丘應樺（右五）、香港交易所集團行政總裁歐冠昇（右一）及沙特阿美代表亦有出席。(政府新聞處圖片)

李家超今日在沙特阿拉伯利雅得LEAP 2023科技展與沙特阿美主席及行政總裁Amin H Nasser會面。李家超在社交媒體指，自己和團隊向Amin H Nasser詳細介紹香港作為世界主要國際金融中心在「一國兩制」及大灣區發展下的獨特優勢，香港亦可為沙特阿美提供全方位的金融和專業服務，包括協助在港上市、處理資金安排和發掘投資機會。李家超更指出，香港是世界上最大的人民幣離岸樞紐，在資產多元化及安全性方面可發揮積極作用。律政司副司長張國鈞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、歐冠昇及沙特阿美代表亦有出席。

李家超與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長Jasem Mohamed Albudaiwi會面。(李家超facebook圖片)

同日，他與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長Jasem Mohamed Albudaiwi會面。署理「一帶一路」專員黃宗殷及海灣阿拉伯國家合作委員會代表亦有出席。李家超指，海合會成員國是香港重要的貿易和投資夥伴，2021年雙邊商品貿易總額超過160億美元。

李家超已經完成在沙地阿拉伯的行程，並出發前往阿聯酋的阿布達比繼續招商引財、推廣香港。

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責任編輯：區綽彥

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