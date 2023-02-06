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【台灣旅行】直擊台北燈會四大展區 由傳統燈藝至藝術型燈照亮夜空　

休閒消費 22:47 2023/02/06

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「玉兔壯彩」位於國父紀念館站（官方Facebook）

自2001年起在台灣各個城市展開的台灣燈會，23年後重返台北，由今年2月5日開幕至2月19日，在台北四大展區隆重舉行，橫跨台北多個商圈及文化創業區域，展現傳統燈藝到現代燈飾，帶給城市及旅客一場與別不同的燈光感官饗宴。

台灣燈會可說是今年春節台北的重點宣傳項目，首次在台北都會密集區舉辦「城市型燈會」，作品佈滿在高樓建築間、城市巷弄。

蟠龍獻瑞（攝：陳家昌）

由不同捷運站串起整個燈會場域，包括忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、捷運市政府站延伸至台北101站，串連東區商圈、信義商圈、松山文創園區、國父紀念館、台北101等城市重點場域。

開幕濟滿人群

四大展區分別稱為：光展區、源展區、未來展區、中央展區，再搭配十二行政展區，互相配合，展出燈飾作品，絕對是夜夜星光燦爛。

    點擊圖片放大
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在2月5日晚上，在中央展區便舉行了「台北燈會」開幕儀式，台灣總統蔡英文並親臨主持儀式，雖然晚上下著毛毛雨，無損市民觀看熱情，重重人流包圍著國父紀念館。

在中央展區的燈會包含一主燈、三副燈及六大燈區，主燈座落於國父紀念館及北市府廣場，共分南、北兩區。主燈的「玉兔壯彩」粉紅緋緋，在燈光映照下份外亮眼。另外，正門的「蟠龍獻瑞」在傳統設計下，亦十分有氣勢，而不同燈區都由不同的城市藝術家精心設計。

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