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【兩地通關】梁熙率青年團赴深考察　倡參考內地地區工作

政治 22:58 2023/02/06

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梁熙建議，香港可參考內地，以小區為骨幹，再進行地區管治，突破現時本港基層服務的局限。（民建聯供圖）

民建聯立法會議員梁熙今日率青年團到深圳龍崗，與社區黨委交流地區工作。梁熙建議香港可參考內地做法，突破現時本港基層服務的局限。

全面通關首日，梁熙即率領17位青年前往深圳，與當地社區黨委交流地區工作。一行人到訪龍崗區坂田街道的四季花城，該處人口約以萬計，與香港一個區議會分區相若。梁熙指，自社區黨委成立後，住宅社區中心騰出空間建立黨群服務中心、健康服務中心及「夕陽紅」長者中心等，由約十多名專職人員帶領義工隊服務社區。除了關懷有需要居民，亦成立「嫲嫲廚房幫」讓長者老有所為，並設有榮譽展廳，表揚傑出居民付出者。

通關首日，梁熙率領17人青年考察團前往深圳龍崗區。（民建聯供圖）

現時香港地區服務由不同團體協助，未來會加設地區關愛隊，梁熙認為，資源過於分散，甚至會互相爭奪情況，最終浪費公帑及降低執行力之餘，更難提高小區凝聚力。他建議，香港可參考內地，以小區為骨幹，再進行地區管治，突破現時本港基層服務的局限。

另外，考察團到訪「河套深港科技創新合作區」，進一步了解兩地未來在河套區的創新佈局及發展，如何讓香港青年到當地尋找更多創科機遇，對接內地政策、資金及夥伴。

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責任編輯：關景騰

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