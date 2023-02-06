【特首中東團】貿發局林建岳：冀助港商拓沙特商機　促進沙特多元發展

▲ 貿發局主席林建岳表示，今次訪問團到訪沙特，討論議題更非常多元化，冀在新領域增加合作機會。（貿發局提供）

由行政長官李家超率領、香港貿易發展局組織的訪問團抵達利雅得，與沙特阿拉伯商界探討合作機會，討論如何通過香港作為國際金融中心， 以及連接中國內地與環球商貿門戶的角色，促進沙特阿拉伯多元發展。貿發局主席林建岳表示，今次能組織由香港商界翹楚組成的訪問團到訪沙特，討論議題更非常多元化，不止於傳統金融和貿易方面，還有科技和創新、智慧城市和可持續發展解決方案等新領域的合作機會。他表示，希望今次訪問團，能繼續協助港商在沙特阿拉伯，以至整個地區取得令人振奮的增長。

今次訪問團成員來自不同界別，除了來自香港監管機構及金融機構的高層代表之外，亦涵蓋科技創新、可持續發展和智慧城市解決方案的商界翹楚。行政長官李家超昨日（5日）聯同律政司副司長張國鈞、財經事務及庫務局局長許正宇，以及商務及經濟發展局局長丘應樺出席在利雅得舉行的新聞發佈會，其後大會亦舉行了「沙特阿拉伯與香港投資論壇暨新春晚宴」，邀得沙特阿拉伯投資部部長 Khalid Al-Falih 擔任主禮嘉賓及約300位當地商界代表出席。

貿發局主席林建岳表示，沙特阿拉伯和中國在全球經濟同樣擔當重要角色；香港作為國際金融中心、連接內地與世界各地的商貿門戶，和「一帶一路」倡議的商業樞紐，能促進各種機遇及推進環球不同發展倡議。

昨日的投資論壇吸引不少香港及中東商界翹楚到場交流。貿發局指，香港作為內地與全球的雙向平台和國際金融中心，一直推動企業和投資者開拓中國內地及亞洲市場，並在全球金融體系中擔當重要角色，同時與內地市場互聯互通；同時香港一直保持普通法制度，並享有低稅制及擁有先進基礎設施的優勢，加上作為國際商貿中心的悠久歷史，具備支援來自世界各地的企業進行投資及發展的優越條件。

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責任編輯：吳雋妍