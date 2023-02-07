【明星坐月】陳凱琳教整新潮月子餐非人人啱食 中醫師拆解內含一樣食材有礙餵母乳

▲ 陳凱琳教整新潮月子餐非人人啱食!

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎4年抱3，今年1月中時誕下第三胎兒子Carlos，仍於坐月期間的Grace親自下廚自製月子餐，並上載影片與大家分享，Grace的月子餐有別傳統坊間月子餐，引來不少媽媽回應，指她犯了坐月禁忌。

註冊中醫師謝嘉雯回復記者查詢時指，Grace的月子餐十分吸引，只是有部分食材未必人人適合，特別是授乳媽媽吃後有機會造成塞奶，繼而引發乳腺炎風險；亦另有一食材熱量較高，想產後修身的媽媽要注意。謝醫師同時分享2款月子餐，製作簡單，有助產後排便通暢及健脾益腎之效。

最新影片推介:

陳凱琳月子餐單1:蝦滑蕃茄響鈴卷

食譜及做法:

1.先利用溫水將響鈴卷泡軟平鋪。

2.半斤鮮蝦打成泥。

3.加入一個蛋清、少許鹽攪拌均勻。

4.加入適量蔥花和金針菇，把響鈴卷攤開，包住金針菇、蝦滑。

5.開鑊加入薑蔥蒜爆香，加入蕃茄和洋蔥，加入清雞湯，燜煮出汁水。

6.放入卷好的響鈴卷，加入對媽媽身體有益的桂圓杞子。

7.倒入調好的醬汁（一勺生油、一勺蠔油、半勺鹽、一勺蕃茄醬、一勺生粉、一碗清水）

8.蓋上蓋子燜8分鐘即成。

坐月吃蝦注意濕疹

謝嘉雯中醫師:

坊間蝦滑有時混雜肥豬肉, 自己製作會更健康, 蝦肉亦是優質蛋白質來源之一,蝦屬甘﹑溫食物。 如產婦沒有皮膚敏感, 如濕疹問題,適量食用並無不可。蕃茄性味甘﹑酸, 能醒胃生津, 促進食慾,生蕃茄比熟蕃茄蘊含更豐富的維他命C,烹煮時不宜煮太久, 令維他命C流失, 蕃茄性味甘、酸, 能醒胃生津, 除可促進食慾,維他命C 亦有助產後修復傷口。

響鈴熱量高影響修身

謝嘉雯中醫師:

不過, 響鈴屬油炸食物, 熱量較高,不宜過量, 否則影響產生修身大計。媽媽可改以生菜包蝦滑金菇,除可增加纖維吸收, 促進排便, 加點薑絲一起煮,就不怕生菜太涼。杞子性味甘，平, 龍眼肉甘溫,對產婦有滋補肝腎，養血明目之效, 又無溫燥之弊, 配合蕃茄,令味道酸甜開胃。

陳凱琳月子餐單2:花膠瑤柱冬菇煲

食譜:

1.煮前一晚將花膠、冬菇、乾貝泡軟。

2.將蔥蒜爆香，花膠切成小塊，加入鍋中一起翻炒。

3.加入200毫升清雞湯、一湯匙蠔油、一茶匙砂糖、一茶匙老抽

4.小火燜煮20分鐘即成。

做法:

1.牛鰍魚加入薑片略煎，以辟除魚腥，連同薑片，注水若3公升。

2.加入硬豆腐一至兩磚，紫菜半塊（先浸10分鐘)。

3.水沸後轉慢火熬煮若45-60分鐘便可。

花膠回奶授乳媽媽不宜

謝嘉雯中醫師:

坊間流傳母乳媽媽吃花膠會回奶，雖然臨床未有研究證明,但花膠屬動物脂肪，母乳媽媽吃後，奶會變得較稠，如果奶量本身較多，又或是每次餵哺相隔太久，容易有塞奶繼而引發乳腺炎風險。 塞奶或乳腺炎，會間接令奶量下降，因而有吃花膠會回奶的說法。 其實除了花膠，如吃過多高脂肪性食物，如豬潤，也會容易塞奶，令母乳媽媽身體不適。

坐月沾冷水會誘發關節痛

另外，有有不少網民指Grace坐月期間不應親自下廚，應避免碰冷水，謝嘉雯中醫師認為:

以前衛生條件不好，生水易有細菌，令產婦感染；由於生水溫度亦較涼，產後百脈皆虛，涼水易令風寒入絡，引起產後關節痛。但現代自來水都清潔衛生，沒有細菌感染之憂。但仍建議產後以恆溫，甚至微溫的水來洗手，特別是冬天的產婦，因坐月時氣溫較寒冷，用溫水洗手，有助預防風寒入絡，誘發關節痛。

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謝醫師分享月子餐1:牛鰍魚豆腐紫菜湯

材料:

1.牛鰍魚一條

2.蕃茄一個

3.硬豆腐一磚

4.紫菜

5.薑蔥適量

牛鰍魚有助上奶，硬豆腐含豐富鈣質，有助媽媽骨骼強健，預防骨質疏鬆，紫菜碘質豐富，母乳媽媽吸收後餵哺孩子，有助嬰兒從母乳中攝取碘質，促進腦部發展。加入薑蔥，可辟除魚腥，亦可暖脾胃。 加入蕎麥麵，變成湯面，又可當正餐。婦女生產後，易血虛腸燥，出現排便問題，蕎麥麵含豐富水溶纖維和益生元，有助產後排便通暢。

謝醫師分享月子餐2:三色粥-健脾益腎

材料:

紅米、白米、小米各一等份，加入適量紅豆，蓮子，茨實 一起燉粥。

小米是五谷之首，能健脾養胃，紅豆有養血去水功效，有助產後去水腫。蓮子茨實性味平和，健脾益腎。

*以上資料只作參考用，如有疑問請向註冊中醫查詢。

▲ 註冊中醫師謝嘉雯(照片由受訪者提供)

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記者:許珞珩