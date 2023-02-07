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【復常之路】陳國基：昨日總出入境人士達28萬　簡約公屋社會價值不能用錢去衡量

社會 09:50 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

署理行政長官陳國基。（資料圖片）

署理行政長官陳國基今日（7日）出席行會前見記者。陳國基表示，昨日（6日）全面通關後，海陸空口岸均已開放，整體運作良好，旅客過關秩序暢順。

陳國基指，行政長官李家超現正率團在中東進行訪問，亦已成功簽署備忘錄及合作協議，相信會為香港經濟帶來幫助。

在通關方面，陳國基指，昨日總出入境人次達28萬，經陸路出入境人次有22萬，出入境比例各佔一半，其中最多人使用的羅湖口岸有6.4萬人次，而落馬洲支線口岸有5.4萬人次、港珠澳大橋口岸有3.3萬人次、深圳灣有3萬人次。旅發局亦有於新開放的口岸派發禮物包，歡迎旅客來港。他又預料，周六及周日將迎來最大挑戰，預料人流較多。

由明日（8日）起，跨境學童會經口岸回港上學，陳國基指當局會在口岸設特別櫃檯幫助學童過關。

現前往內地需填寫健康申報表（黑碼），陳國基指這屬內地要求，當局已派遣人手幫助長者填寫，望能方便他們過關。他又指，港府亦會與內地相討，望能改進甚至取消有關安排。

陳國基表示，每個口岸開通，初期人流都會較少，相信蓮塘／香園圍口岸亦不會例外，成本比羅湖口岸更低，相信未來會成為受歡迎口岸之一。

近日簡約公屋引起熱議。陳國基指未來10年公營房屋供應可滿足需求，但因建築及地皮的使用問題，令大部分公營房屋的落成時間集中在後5年，前5年落成房屋較少，故政府期望解決此「頭輕尾重」的問題，推出簡約公屋。他重申，簡約公屋所用地皮已有其他用途，但因暫時未曾用到，故政府才利用空檔興建簡約公屋，提早讓有需要人士「上樓」。他強調，地皮只會使用約5年便會歸還，用於原來用途。

至於有人擔心交通配套問題，陳國基保證，政府會「用心搞好交通配套」，不會發生嚴重擠塞。也有聲音擔心樓價受影響，陳國基指，住劏房人士正急需政府援助，期望大家本着願意幫助他們解決住屋問題的心，社會價值不能用錢去衡量。

陳國基續稱，一些草根家庭現時可能每月要付5、6,000元租金租住劏房，而簡約公屋只收約2,000元租金，環境上一定比劏房好，每月亦可節省數千元，對於小朋友的成長也有幫助。

陳國基又引述有時香港會被批評，有人居住環境不理想，現時政府是走出重要一步，需要獲得大眾的諒解，將不方便的地方減至最少，「互諒互助，互相幫助」。

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記者：黃穎津

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