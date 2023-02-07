【兩性關係】 太太愈來愈主動 40+丈夫力不從心：純為滿足對方

▲ 太太在床上做主動，是他結婚初期的期盼，今天卻變成了他的擔憂。

可以坦誠的做自己，同時又深愛對方的真實，這叫做親密。

「女人是否真的有『30如狼，40如虎』的情況？」已婚15年的他問。「太太近兩年在性事上的表現跟以往很不同，她變得主動，我們做愛的次數也比以前多了。」他帶着尷尬神情繼續說︰「面對她的主動，會感到有點壓力，畢竟自己年近50，性需要已不像年輕時那麼活躍。」太太在床上做主動，是他結婚初期的期盼，今天卻變成了他的擔憂。

「男性的性慾高峰期在20多歲，之後每年逐漸下滑。中年以後，性需求減少本屬正常，你卻在面對太太的性主動時，感到有點力不從心而出現壓力。」我嘗試理解他的忐忑。他點頭後說︰「有時即使不大想做，我都會盡量做。」

他直言缺乏意慾的做愛，令他對性的渴望進一步削減。起初是為滿足對方而做，漸漸感覺即使做到卻是苦澀，失卻以往做愛時的親密興致。

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他太太有一次對我說︰「我覺得自己對性的需求跟以往沒有大分別，近兩年在性事上我多主動提出，是因為感到他對做愛的意慾不像以往般熱衷和投入，不知他是否對感情的投入感減少，對我的感覺變淡？」性事上變得主動的背後，原來是擔心婚姻關係變淡、焦慮自己的吸引力不再。

面對這對夫婦，我分別問了他們相同的問題︰「你內心的不安焦慮，為甚麼沒有讓對方知道，任由這掙扎在自己的內心不斷滾存？」及後知道了對方的想法，他們又不約而同的說︰「為何他不早點說出來！」

親密關係中常會出現「愛的障礙」︰明明是不由衷，卻不敢表達真實想法，將自我焦慮推想成為對方的不接納；明明重視關係、着緊對方，卻因內心焦急，表達出來時反令對方感到有壓力。親密不只是脫下衣服，還要摘下面具，否則只像兩部沒有SIM Card的手機，不能接上，除非遇上Wi-fi，方能在親密頻道中相連。

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全文刊於《晴報》，原題為「愛的障礙」為何不早點說出來？