  • 21°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 11:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十大中文金曲】MIRROR相隔十個月全員再合體登紅館舞台 　中文金曲復辦名單引質疑

娛樂 10:24 2023/02/07

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

MIRROR將會全員合體上紅館舞台。

人氣男團MIRROR自去年7月的紅館演唱會事故後，舞者李啟言（阿Mo）身受重傷，目前仍在努力治療中。

雖然MIRROR成員已全面復工，不過其補開演唱會依然未有任何消息，而事件發生後，他們一直未試過全員再踏上紅館這個舞台。

5月首度合體重返紅館舞台

有報道指，MIRROR將於5月再登紅館舞台，出席港台金曲頒獎禮，今次亦是他們自演唱會事故後，首度全體重返紅館，相信對他們而言是心理上的一大考驗。

其實港台去年與TVB攜手合辦頒獎禮，卻盛傳因為不和而一屆玩完，故今年還原「基本步」，復辦《十大中文金曲》頒獎禮音樂會。

據知，港台為紀念踏入廣播95周年，定於5月6日在香港紅磡體育館隆重舉行頒獎禮，明天（2月8日）於電台舉行記者會公布詳情，並向唱片公司廣發邀請，不少歌手都答應出席。

【MIRROR成員】Anson Kong保存愛貓心跳聲悼念　江𤒹生飼養19年花花離世：好唔捨得

最新影片推介：193+Alina專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】193遇專業造型師不敢「亂講嘢」　Alina提升對自身造型要求

各成員「爭崩頭」 

MIRROR人氣強勁，近年在不同的頒獎禮上都奪得不少獎項，今年多位成員更有自己的solo歌，今次的《十大中文金曲》頒獎禮中，MIRROR與多位成員姜濤、Anson Lo、Ian、Edan、Jer、Jeremy等都有份爭獎，自然成為頒獎禮焦點主角。

而且，「鏡仔」亦很大有機會自事故後全團再登紅館舞台跳唱，因他們除了角逐「最佳樂隊/組合獎」外，亦憑團歌《Innerspace》及《We All Are》分別候選「十大中文金曲獎」和「全球華人至尊金曲獎」，尤其是兩個歌曲獎計分以公眾投票佔較重比率，而一眾「鏡粉」出名投票最有效率，頒獎禮消息一出已經不少fc為偶像拉票，希望可以把握時間為偶像拉到更多的票源，相信MIRROR到時必定橫掃不少獎項。

MIRROR必定橫掃不少獎項。

 

演唱會事故後留心理陰影

其實去年11月MIRROR成員正式重新踏上舞台，不過始終演唱會事故令他們留下很大的心理陰影，雖然有指他們陸續走出陰霾，但Anson Lo於去年11月在亞博演出後，自爆踏上舞台綵排時全身發抖，而多位成員亦曾在公開演出爆喊，情況令人擔心。

今次他們決心要克服心理關口，絕不容易，幸好隊員之間一直互相扶持，加上Fans不離不棄，相信已為他們打下「強心針」重建他們的信心。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

入選名單被質疑  COLLAR未能入圍新人獎

另外，港台以「廣播九十五周年 十大中文金曲」的投票網站，共有6個獎項供大家投票，包括「十大中文金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「最有前途男新人獎」、「最有前途女新人獎」及「全球華人至尊金曲獎」。

不過，有網民發現傳被港台「封殺」的謝安琪、Serrini、方皓玟、許廷鏗一律未能入圍，此外受新一代歡迎的歌手陳柏宇、陳蕾、岑寧兒，以及在多個頒獎禮獲獎的林家謙，都未有入圍角逐「優秀流行歌手大獎」，相反「元老級」譚詠麟、劉德華、郭富城入圍，令不少樂迷感奇怪。

同時，COLLAR亦未見有份入圍新人獎候選名單，但她們在去年曾有《Call My Name！》及《OFF/ON》打入「中文歌曲龍虎榜」的第3及第2位，兩首歌曲均入圍角逐「十大中文金曲獎」，不過若然其公司沒為COLLAR報名，或成她們無份角逐的原因。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【叱咤樂壇】So Ching回歸COLLAR首復出　蘇芷晴：多謝你的堅強【多圖】
19:34 2023/01/02
【叱咤樂壇】So Ching回歸COLLAR首復出　蘇芷晴：多謝你的堅強【多圖】
【COLLAR新歌】COLLAR慶祝一周年合體出巡　 So Ching與眾成員笑容滿面見粉絲【多圖】　
16:47 2023/01/12
【COLLAR新歌】COLLAR慶祝一周年合體出巡　 So Ching與眾成員笑容滿面見粉絲【多圖】　
【MIRROR成員】姜濤1800萬首置買兩房單位　一文盡睇由鄰家男孩成萬人迷成功上車
12:42 2023/01/17
【MIRROR成員】姜濤1800萬首置買兩房單位　一文盡睇由鄰家男孩成萬人迷成功上車
【MIRROR成員】盧瀚霆親自為自家品牌驗貨　Anson Lo任人肉生招牌拍宣傳片
12:18 2023/01/26
【MIRROR成員】盧瀚霆親自為自家品牌驗貨　Anson Lo任人肉生招牌拍宣傳片
【MIRROR成員】Anson Kong保存愛貓心跳聲悼念　江𤒹生飼養19年花花離世：好唔捨得
13:30 2023/01/30
【MIRROR成員】Anson Kong保存愛貓心跳聲悼念　江𤒹生飼養19年花花離世：好唔捨得

你可能感興趣

【叱咤樂壇】So Ching回歸COLLAR首復出　蘇芷晴：多謝你的堅強【多圖】
19:34 2023/01/02
【叱咤樂壇】So Ching回歸COLLAR首復出　蘇芷晴：多謝你的堅強【多圖】
【COLLAR新歌】COLLAR慶祝一周年合體出巡　 So Ching與眾成員笑容滿面見粉絲【多圖】　
16:47 2023/01/12
【COLLAR新歌】COLLAR慶祝一周年合體出巡　 So Ching與眾成員笑容滿面見粉絲【多圖】　
【MIRROR成員】姜濤1800萬首置買兩房單位　一文盡睇由鄰家男孩成萬人迷成功上車
12:42 2023/01/17
【MIRROR成員】姜濤1800萬首置買兩房單位　一文盡睇由鄰家男孩成萬人迷成功上車
娛樂人物職業 Mirror COLLAR 李啟言 歌手 十大中文金曲頒獎禮 音樂節目 音樂 香港電台 娛樂行業

最高瀏覽

【給十九歲的我】張婉婷稱拍紀錄片原意為母校籌款　張導：我係責無旁貸
10:17 2023/02/06
【給十九歲的我】張婉婷稱拍紀錄片原意為母校籌款　張導：我係責無旁貸
【缺德行為】長髮女子上水便利店内脫褲便溺　網民怒轟：無恥
12:08 2023/02/06
【缺德行為】長髮女子上水便利店内脫褲便溺　網民怒轟：無恥
【兩性關係】交往5年女友超完美 唯獨1點嚇到男友不敢結婚
18:18 2023/02/06
【兩性關係】交往5年女友超完美 唯獨1點嚇到男友不敢結婚