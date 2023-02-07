【十大中文金曲】MIRROR相隔十個月全員再合體登紅館舞台 　中文金曲復辦名單引質疑

▲ MIRROR將會全員合體上紅館舞台。

人氣男團MIRROR自去年7月的紅館演唱會事故後，舞者李啟言（阿Mo）身受重傷，目前仍在努力治療中。

雖然MIRROR成員已全面復工，不過其補開演唱會依然未有任何消息，而事件發生後，他們一直未試過全員再踏上紅館這個舞台。

5月首度合體重返紅館舞台

有報道指，MIRROR將於5月再登紅館舞台，出席港台金曲頒獎禮，今次亦是他們自演唱會事故後，首度全體重返紅館，相信對他們而言是心理上的一大考驗。

其實港台去年與TVB攜手合辦頒獎禮，卻盛傳因為不和而一屆玩完，故今年還原「基本步」，復辦《十大中文金曲》頒獎禮音樂會。

據知，港台為紀念踏入廣播95周年，定於5月6日在香港紅磡體育館隆重舉行頒獎禮，明天（2月8日）於電台舉行記者會公布詳情，並向唱片公司廣發邀請，不少歌手都答應出席。

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各成員「爭崩頭」

MIRROR人氣強勁，近年在不同的頒獎禮上都奪得不少獎項，今年多位成員更有自己的solo歌，今次的《十大中文金曲》頒獎禮中，MIRROR與多位成員姜濤、Anson Lo、Ian、Edan、Jer、Jeremy等都有份爭獎，自然成為頒獎禮焦點主角。

而且，「鏡仔」亦很大有機會自事故後全團再登紅館舞台跳唱，因他們除了角逐「最佳樂隊/組合獎」外，亦憑團歌《Innerspace》及《We All Are》分別候選「十大中文金曲獎」和「全球華人至尊金曲獎」，尤其是兩個歌曲獎計分以公眾投票佔較重比率，而一眾「鏡粉」出名投票最有效率，頒獎禮消息一出已經不少fc為偶像拉票，希望可以把握時間為偶像拉到更多的票源，相信MIRROR到時必定橫掃不少獎項。

▲ MIRROR必定橫掃不少獎項。

演唱會事故後留心理陰影

其實去年11月MIRROR成員正式重新踏上舞台，不過始終演唱會事故令他們留下很大的心理陰影，雖然有指他們陸續走出陰霾，但Anson Lo於去年11月在亞博演出後，自爆踏上舞台綵排時全身發抖，而多位成員亦曾在公開演出爆喊，情況令人擔心。

今次他們決心要克服心理關口，絕不容易，幸好隊員之間一直互相扶持，加上Fans不離不棄，相信已為他們打下「強心針」重建他們的信心。

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入選名單被質疑 COLLAR未能入圍新人獎

另外，港台以「廣播九十五周年 十大中文金曲」的投票網站，共有6個獎項供大家投票，包括「十大中文金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「最有前途男新人獎」、「最有前途女新人獎」及「全球華人至尊金曲獎」。

不過，有網民發現傳被港台「封殺」的謝安琪、Serrini、方皓玟、許廷鏗一律未能入圍，此外受新一代歡迎的歌手陳柏宇、陳蕾、岑寧兒，以及在多個頒獎禮獲獎的林家謙，都未有入圍角逐「優秀流行歌手大獎」，相反「元老級」譚詠麟、劉德華、郭富城入圍，令不少樂迷感奇怪。

同時，COLLAR亦未見有份入圍新人獎候選名單，但她們在去年曾有《Call My Name！》及《OFF/ON》打入「中文歌曲龍虎榜」的第3及第2位，兩首歌曲均入圍角逐「十大中文金曲獎」，不過若然其公司沒為COLLAR報名，或成她們無份角逐的原因。

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