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TVB新劇《新四十二章》開播報捷　《中年好聲音》收視徐徐上升

娛樂 21:01 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

TVB公布上周（1月30日至2月5日）收視，據所發新聞稱指，從CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周翡翠台黃金時段三線劇集收視全上揚，特別是首周播出的劇集《新四十二章》，跨平台直播收視最高23點（148萬觀眾）升2.8點。

至於皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》的最高收視為23.2點（150萬觀眾）升1.6點；金庸原著改編的外購劇《飛狐外傳》最高收視19.4點（125萬觀眾）升2.6點。《東張西望》最高收視23.3點（150萬觀眾）升0.8點，繼續成為TVB收視最高節目。

《中年好聲音》收視逐步升

另外，綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》收視徐徐上升，最新一集最高收視攀升至21.6點（139萬觀眾）升0.6點，為開播以來最高。

緊接的全新清談節目《香港飯局》，由三大政壇元老曾鈺成、程介南、石禮謙主持，反應不俗，最高收視14.9點（96萬觀眾）。周六晚播映黃子華主演的電影《乜代宗師》最高收視16.9點（109萬觀眾）。

至於在上星期開始播出有兩個全新綜藝節目登場，由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《非洲潮什麼》最高收視14.9點（96萬觀眾）；由魔術師甄澤權、馮盈盈及何依婷主持的《魔法伽利略》，最高收視13.9點（90萬觀眾）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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