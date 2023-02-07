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【2023賞櫻秘境】東涌驚艷密麻麻粉紅櫻花海　赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡【內附交通】

休閒消費 11:14 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

櫻花長廊位於東涌赤鱲角南路、觀景山山腳一帶，呈現一大片浪漫粉紅色櫻花海，煞是迷人，令人驚艷。

東涌赤鱲角南路觀景台驚艷櫻花海，約百棵櫻花樹，開滿密密麻麻的粉紅櫻花，沿花路抬頭望去，猶如一條櫻花長廊，櫻花長廊位於東涌赤鱲角南路、觀景山山腳一帶，呈現一大片浪漫粉紅色櫻花海，煞是迷人，令人驚艷。

這一大片粉紅櫻花花海，昨日已吸引逾百拍友前來打卡，場面十分熱鬧。據資料顯示，昂坪環境美化工程於2018年展開，在2018年已大致完成。現正進行護養工作。

攝影達人Ah Wah授權刊登。

種在昂坪（昂坪村，昂坪奇趣徑至昂坪營地）附近一帶種植櫻花樹及本地春季開花的樹木，共約400棵。而這條櫻花長廊也是機管局，為吸引遊客而積極推行的園景提升項目，為機場島增添更多自然風光和色彩。

攝影達人Ah Wah授權刊登。

櫻花長廊遍植的百株櫻花，屬於廣州櫻，是中國培育的雲南櫻的一個品種，是適應廣州氣候的櫻花品種，在廣州地區栽植的效果良好。與鐘花櫻桃相似，廣州櫻花萼成鍾狀，2至3朵花集生成一個花序。不過，廣州櫻花開粉紅色，花朵大，而花瓣開展，近乎在一個平面上。

攝影達人Ah Wah授權刊登。

根據長春社的資料顯示，櫻花是薔薇科，櫻屬植物，大多長於溫帶地區。在日本，野生櫻花約有10種，但在多年的配種繁殖下，變種、栽培種和雜交種等有超過600種。日本的櫻花屬溫帶分布，在香港這亞熱帶地區並不適應。過去在香港試種過不少櫻花，比較成功的一種櫻花是鐘花櫻桃，在香港多處不同地方亦成功種植，而賞廣州櫻的另一個熱點，為香港海洋公園海濱樂園廣場、海洋列車站附近一帶，大家不妨留意一下。

攝影達人Ah Wah授權刊登。

事實上，中國種植櫻桃已有長達2,000年的歷史，而主要是種植來作食用或觀賞。雖然在華南地區亦有櫻屬植物的分布，如香港較常種植的鐘花櫻桃。不過，近年，廣東省亦開始發展櫻花經濟，並種植不少適合亞熱帶氣候的櫻花，如廣州櫻。

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前往東涌櫻花長廊交通：

1.在東涌站乘車前往，約20分鐘左右可達。

2.可乘搭前往機場的E車，在機場燃料庫站下車後，沿車尾方向步行過對面馬路轉彎即達。

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編輯：葉翠華

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