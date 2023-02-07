【口腔潰瘍】男子生痱滋不癒以為患癌　醫生揭無更換1件日用品累事

▲ 男子生痱滋不癒以為患癌，醫生揭無更換1件日用品累事。

生痱滋令人痛不欲生。近日有醫生分享案例，指一名男子口腔出現多處潰瘍，擔心患上口腔癌而求診，使用醫生處方的藥膏後，一直未有改善，最終發現與一件日用品有關。

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台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅，在節目《醫師好辣》中分享案例，指該名40多歲男子一向有煙酒習慣，早前口腔長出多粒痱滋，擔心患上口腔癌而求醫。陳醫生發現男子的痱滋數量較多，遂為其進行切片及抽血檢查，但未發現病變，亦沒有缺乏維他命B的問題，於是僅處方了藥膏。

相隔一周後，男子的口腔潰瘍仍未有好轉，部分痱滋消失，但又在其他位置長出來。陳醫生於是向牙醫請教，而牙醫提出可能與久未更換牙刷有關。

陳醫生為此詢問男子，對方承認很久未更換牙刷，陳醫生遂建議他回家更換牙刷。結果男子一周後再覆診，口腔內只剩下2處潰瘍。

陳醫生提醒，舊牙刷上積聚了大量細菌及霉菌，導致口腔內的傷口難以癒合，因此建議定期更換牙刷。

美國研究：牙刷6成機會沾有糞便

浴室設計公司Soakology.co.uk曾公佈數據指，以每平方寸可容納分量計算，一枝牙刷可容納至少20萬個細菌，比馬桶含菌數更多。

美國昆尼皮亞克大學曾進行過一項研究，該研究是從學生的共用浴室中收集牙刷作研究，檢測發現60%以上的牙刷對糞便呈陽性，而這些糞便更有可能是來自其他廁所共用者的糞便樣本。

美國牙醫協會建議，牙刷應每3至4個月更換一次，如出現磨損則可再換快一點。另外，牙刷應存放在遠離馬桶的位置，並以牙刷架固定其位置，同時需維持牙刷架的衛生情形，避免細菌滋長。

【同場加映：中醫推介湯水KO痱滋】

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中醫：痱滋並非只是「熱氣」 飲涼茶恐愈飲愈生

本港註冊中醫師陳俊傑曾接受TOPick訪問指，不少痱滋患者的問題都是綜合性的，非單一原因所致，只歸咎「熱氣」是無補於事。生痱滋的成因可以是生活習慣問題，例如港人大多睡眠不足，睡眠時間不一定8小時就等於足夠，每個人要睡多久視乎日間活動量而定。此外，壓力大、飲食上較濃味、吃太多腸仔、罐頭等加工食品，都可導致瘡類問題。

不少人都視涼茶為治痱滋的靈丹妙藥，不過陳醫師就解釋，喝涼茶可能可起小量的即時作用，但長期飲用反而會因太涼而傷及脾胃，脾胃差者會更易生口瘡。

很快就會愈飲愈無效、甚至愈飲愈生（口瘡）。

要長遠改善痱滋問題，陳醫師指，只要改善日常生活習慣，多數可以緩解。除早睡早起、多做運動外，亦建議避免情緒上太大壓力，保持心境開朗；飲食上應多進食生果及蔬菜，以攝取足夠的鐵質及鋅質。另外，陳醫師建議愛好「重口味」的港人飲食上更清淡，例如每天裏有一餐改吃粥，有助清腸胃。

西醫建議攝取維他命B及C

而從西醫角度出發，家庭醫生林永和就曾受訪建議，患者應該多飲水，亦可用暖鹽水漱口殺菌，發作初期可進食含維他命B及C的食物，例如麥皮、紅米、香蕉、蔬果，以助傷口加快癒合，同時應盡量保持足夠休息，避免壓力過大，期間應避免吃煎炸油膩食物，以防傷口惡化。他又提醒，若痱滋3星期仍未痊癒，便須求醫接受詳細檢查，有機會是口腔癌。

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責任編輯：羅嘉欣