【守財奴】赴朋友家吃飯紅衫魚見到骨 揭主人家食剩一半魚翻轉宴客

▲ 守財奴將剩菜宴客。

節儉是一種美德，這是人所共知的。

但，節儉都有不同的層次。有些人是極度慳儉，行為令人咋舌，比如是家裏全天候烏燈黑火不准亮燈，美其名是環保，實則是守財奴，守着財富不欲花一毛錢。

跟守財奴打工是最倒楣的，有女傭被下令只准用手洗衫，不准啟動洗衣機，淋浴也只准用冷水，還會設定時限，確保不會浪費，飯餸則只供給一小碗白飯和一條香腸。

節儉亦可分成兩類人，一類是慳自己不慳人，另一類則剛好相反，慳人不慳自己。

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跟朋友一同旅遊，是最容易察覺對方是哪類人的。

有朋友在旅遊期間非常節制，甚麼都不會亂花錢買，即使是碰上喜歡的，都只會欣賞一番而忍手不買。但這類慳自己不慳人的朋友，卻會毫不猶豫花錢買了一大堆的手信，拿回去送予親友。

有朋友卻揚言：「我從來都唔會買手信送人嘅！」天曉得他們是節儉，或是根本沒有朋友，行程中卻會豪花一大筆買自己喜歡的。

有趟有位朋友說要請我吃飯，以答謝我為她做了一些事情，其實只是舉手之勞，又何足掛齒？在她盛意拳拳之下，還是赴約了。那餐飯，她點了蒸豆腐、蒸肉餅和炒青菜。我沒有揶揄她過於節儉，因為我知道她是從來不會花錢外出用膳的，她已當我是上賓了。

不過那次到另一朋友家作客，那餐飯委實是啃不下去，桌上那碟紅衫魚怎會是見到骨的呢？原來是前一天主人家吃了一半，這天將魚翻轉以另一邊招待客人呢！

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