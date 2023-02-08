【校長專欄】批評年輕人「無品」卻忽略仿效對象 東九匯基校長：先做「有品家長」

▲ 鄭校長建議，要培育出「有品孩子」，我們先要培育自己成為「有品家長」。

今年我接受了教會的委托，為家長設計一個主日學課程，名為「有品家長」。我並非這方面的專家，惟有努力備課，希望不會辜負教會和家長的期望。在反思品格培育這個課題時，我要問：品格是如何養成的？培育品格是要改變外在的表現，抑或要轉化內在信念和價值？我相信「有諸內必形諸外」的道理，所以要成為「有品家長」，必須先整理自己的價值系統，才能有貫徹一致的外在行為表現。

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我們容易對年青一代指指點點，批評他們「無品」，卻忽略了原來我們是他們重要的仿效對象。我們用甚麼樣的價值系統決定事情，孩子們都看在眼裡，耳濡目染；究竟我們是誠信優先，關係優先，抑或利益優先，都會影響我們的決定，而孩子們看到我們做決定的過程，會被「教育」，繼而建立出他們的價值系統。所以，若要培育出「有品孩子」，我們先要培育自己成為「有品家長」。

美國品格教育講座教授柏柯維茲（Marvin Berkowitz）提出品格教育的五個重點（PRIME），依次是「Prioritizing（設定優先順序）」、「Relationship（人際關係）」、「Intrinsic motivation（內在動機）」、「Modeling（建立模範）」及「Empowerment（授權）」。

優先順序反映內在價值觀，先反思優先順序幫助我們釐清和鞏固每個決定背後的價值取向；而品格往往在人際互動中展現出來，而這些互動又會衍生不同的處境，去挑戰我們的品格和行為；內在動機比外顯表現更為重要，能長久維持好的品行；父母是孩子品格建立的第一模範；最後，我們要由指導孩子做決定，有序進展到授權孩子做決定，並與他們共同承擔決定的後果。

誠然，品格培育是一個漫長，卻影響一生的過程，值得我們耗費心力去學習。

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