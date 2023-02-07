【健康養生】立春過後是養生好時機 15分鐘焗甘草茯苓茶排清毒素

▲ 立春養生可以通過調整飲食、運動和休息等方式來實現。

踏入二十四節氣之中的立春，象徵一年之始，大地萬物陽氣升發。立春是中國傳統醫學中的重要時節，此時人體內的氣與血開始復甦，是養生的好時機。立春養生可以通過調整飲食、運動和休息等方式來實現。

《黃帝內經》有「冬不藏精，春必病溫」之說，其中一個解說是，腎乃人之精氣所在，如冬天不補腎藏精，待春天陽氣生發時，潛藏於身體的精氣不足，外邪便會容易入侵而生病。五行學說中，春天為木，對應同屬木的肝臟。春天肝氣旺盛，與屬土的脾臟相剋，因此養肝之餘也要注意照顧脾臟，以達至體內調和。隨着濕氣加重，很容易影響脾胃運化體內濕氣，所以要照顧脾胃，多進食健脾祛濕的食物。

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建議可飲用甘草茯苓茶，準備甘草、茯苓各5克，沖洗後放入保溫杯，加熱水焗15分鐘即可飲用。此茶有助於清熱解毒，排除體內毒素，保持體內平衡，還可止痛鎮痛、舒筋活絡，幫助體內氣血運行，促進新陳代謝。

甘草味甘，性平，歸心、肺、脾、胃經，能補脾益氣、清熱解毒、祛痰止咳、舒筋活絡、緩急止痛、調和藥物毒性。茯苓味甘，性平，歸心、脾經，能健脾安神、補脾益心、利水滲濕、養心安神。

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全文刊於《晴報》，原題為立春養生法