【離巢TVB】效力大台50年被改簽一年一騷　「御用媽打」程可為：接受唔到

▲ 程可為離巢TVB！

現年71歲的程可為，參加了1972年第1期無綫電視藝員訓練班後入行，拍攝過多部劇集，其中飾演的媽媽角色深入民心，故被封為TVB的「御用媽打」。

程可為日前接受傳媒訪問時透露，她在兩年前就已經與TVB約滿，成為自由身。她坦言起初感到似是被離棄，覺得效力TVB 50年，突然間受此對待：「我係接受唔到。」

《福爾摩師奶》程可為曾當輔警補貼日常開支 入行47年從不計較角色大小全力以赴

離巢TVB

作為資深甘草演員的程可為，忠心地為大台拚搏半個世紀，面對被要求由包薪形式變成一年一騷的「綠葉約」。

她在接受傳媒訪問時，坦言曾感難過，因為畢竟她是讀TVB第一期訓練班入行，效力大台50年，她稱：「突然間佢哋咁樣對我，我係接受唔到，好似被人離棄。」不過她十分大方，後來站在對方立場去想，覺得TVB是受經濟環境及支出大等因素影響，才有此決定。

程可為在TVB尚未播出的劇集是《隱門》，而她在去年於台慶劇《超能使者》中演媽媽，與媳婦丁淑敏（劉佩玥飾）爆發婆媳糾紛就引起討論，新抱問奶奶是否全家都睡在街上時，奶奶一時氣憤跟新抱說：「外人無權管我！」

程可為現時就參演港台電視劇，她覺得港台的工作時間較TVB好，指開工時間最早是早上6時，最多拍至晚上10時。

▲ 程可為（經濟日報圖片庫）

大台御用媽打

程可為於1972年參加第一期TVB藝員訓練班，同期同學包括甘國亮、許紹雄等，加入TVB後成為力捧小花之一，為TVB早期的二線女演員。

演戲經驗豐富的程可為一直默默耕耘，經常於劇中飾演媽媽或長輩角色，慈母形象深入民心，其演技也備受認可。

即使甚麼類型的母親角色也演過，但原來程可為從沒拍過任何以媽媽為對象的廣告，她笑指自己不想獲得獎座，反而渴望能拍攝一個相關的廣告。

▲ 《超能使者》（影片截圖）

棄空姐資格轉當演員

現實中的程可為一直未婚，樂做單身貴族的她曾在報道中提及，沒有家庭和兒女的重擔，一個人也能自得其樂。

孝順的她曾獲日本航空、國泰航空的空姐錄通，卻因為媽媽一句「不放心女兒『離鄉別井』」而棄空姐資格轉當演員。

▲ 《那些我愛過的人》（影片截圖）

程可為在TOPick專訪中，提到由於在訓練期間未有收入，便報考香港輔警，利用空餘時間賺外快，直到後來出道拍劇，輔警工作亦維持了一段時間，因她在早期當演員時，收入都全數給了媽媽：「因為我們那一代的孩子很顧家，覺得讀完書後，找到工作應該給錢媽媽，所以把TVB的糧整份給媽咪。」

入行後，媽媽對她講過的一句話令她感深刻：「媽媽說：『你每天都告訴我去上班，為何我整天在電視上見不到你？就算見到你也糟糕，一眨眼便沒有了，你到底是不是去上班？』我回答：「我是去上班，不過媽媽你生得我不夠漂亮，如果我漂亮便當主角，當主角你就可以日日在畫面上見到我。」

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