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【賣身葬父】操普通話女子鬧市「賣身葬父」　「亡父」身份曝光引熱議

娛樂 11:41 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

一名操普通話的女子在旺角街頭「賣身葬父」，「亡父」身份被揭曉。

一名年約30歲、操普通話的女子昨天（６日）於旺角街頭展示簡體字紙牌，以及聲稱是亡父的照片，向路過的途人索取30萬元。

有網民認出相中人仍然在生，正是內地地導演、編劇及製片人徐紀周。

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索價30萬

一名身穿碎花裙、毛毛拖鞋的女子於昨天下午約2時在先達廣場對出的行人路，於鬧市街頭坐在自備的椅子上。

女子身旁放下寫上「賣身葬父、人去樓空、認鬼歸西、家財萬貫、認祖歸宗」的簡體字紙牌，並附上一張男子照片。

不少途人對她投以好奇的目光，亦有途人上前問她是否需要協助，惟她除了向途人索取30萬元外，未有回應其他問題，更大罵拍照的途人。

昨晚約8時，女子得悉有人報警後便大叫「有人來抓我」，其後急忙收拾物品離開。

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「亡父」仍在生

有網民發現女子擺放的「亡父」照片有可疑，因為相中人仍然在生，並為內地導演、編劇及製片人徐紀周。

現年46歲的徐紀周畢業於中央戲劇學院導演系，推出的作品包括《狂飆》、《心理罪之城市之光》、《殺虎口》及《特戰榮耀》等。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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