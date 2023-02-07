【賣身葬父】操普通話女子鬧市「賣身葬父」　「亡父」身份曝光引熱議

▲ 一名操普通話的女子在旺角街頭「賣身葬父」，「亡父」身份被揭曉。

一名年約30歲、操普通話的女子昨天（６日）於旺角街頭展示簡體字紙牌，以及聲稱是亡父的照片，向路過的途人索取30萬元。

有網民認出相中人仍然在生，正是內地地導演、編劇及製片人徐紀周。

【Tinder詐騙王】Netflix紀錄片揭情場騙子真面目 呃盡女人心騙財逍遙法外

最新影片：193+Alina專訪

索價30萬

一名身穿碎花裙、毛毛拖鞋的女子於昨天下午約2時在先達廣場對出的行人路，於鬧市街頭坐在自備的椅子上。

女子身旁放下寫上「賣身葬父、人去樓空、認鬼歸西、家財萬貫、認祖歸宗」的簡體字紙牌，並附上一張男子照片。

不少途人對她投以好奇的目光，亦有途人上前問她是否需要協助，惟她除了向途人索取30萬元外，未有回應其他問題，更大罵拍照的途人。

昨晚約8時，女子得悉有人報警後便大叫「有人來抓我」，其後急忙收拾物品離開。

【代購受騙】fb專頁買禮盒受騙追討 受害人竟遭騙子說教：唔好意思呃咗你

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「亡父」仍在生

有網民發現女子擺放的「亡父」照片有可疑，因為相中人仍然在生，並為內地導演、編劇及製片人徐紀周。

現年46歲的徐紀周畢業於中央戲劇學院導演系，推出的作品包括《狂飆》、《心理罪之城市之光》、《殺虎口》及《特戰榮耀》等。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R