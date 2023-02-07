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【比較孩子】媽媽不滿默書90分轟炸式追問 兒子一句話令其無地自容

育兒經 11:48 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

孩子放學回家，悶聲不響直接走進房間裏。媽媽的心旋即向下沉，她清楚今天是孩子的派默書簿日子，若然孩子能順利拿到一百分的話，他必然甫踏進家門就會揚聲報喜訊：「媽咪，我默書100分！」孩子今回不吭聲躲進房間，明顯不是好兆頭。

「點呀？派咗默書簿未呀？」媽媽等不了，連忙隨着孩子背後追問。

「派咗啦！」孩子聲音低沉。「咁幾多分呀？」媽媽不自覺地扯高了嗓門發問。「90分。」孩子回答。

如孩子所料，媽媽臉上乍現失望的神情：「點解只有90分㗎？究竟你錯咗邊兩個字呀？我哋唔係已經默過好多次嗎？點解你會咁唔小心錯兩個字扣咗10分㗎？」

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孩子別過臉沒有回答，他心裏嘀咕，為甚麼媽媽規定他要拿100分？90分其實也不錯了，但媽媽卻看成是不合格的模樣，老是不放過他。

「咁班裏面有無人拿100分？」媽媽問。

「唔知喎，有啩。」孩子支吾以對，媽媽緊張追問：「咁共有幾多人拿100分？」

「都話唔知咯！」孩子有點氣。「不過，我就知道共有三人不合格，而威廉同埋小津嘅分數都低過我！」真奇怪，比他高分的他不懂，比他低分的，他卻瞭如指掌。

「你應該同啲叻人比較，先至有進步㗎！」媽媽不忘教訓一番。

「老師話唔好同人比較㗎！老師話只可以同自己比呀！」孩子反駁，媽媽一臉通紅沒話可說下去了。

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撰文 : 鄧藹霖

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