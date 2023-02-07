【家居安全】男童浸浴起身後嘴唇發白突暈倒　虛弱留一句：我想睡覺了

▲ 男童浸浴起身後嘴唇發白突暈倒，虛弱留一句：我想睡覺了…

在寒冷的天氣，浸浴是一個不錯的選擇，但要注意浸浴時間及水溫。台灣一名媽媽早前分享，指兒子浸浴後站起來時一度出現暈眩，意識時有時無，更虛弱地表示「我想睡覺了」，嚇得她不斷提醒兒子不要睡著，所幸最終並無大礙。事後，她在社交平台上分享這次可怕的經歷，並提醒大家不管大人小孩還是老人家，在洗澡或浸浴時都要多加注意。

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台灣媽媽在Facebook專頁「閒妻小廚娘 吃貨二兄妹」分享，指近日天氣寒冷，自己的一對兒女提議想浸浴，於是就答應他們。由於天氣很冷，媽媽特意將水溫提高，但也是兄妹身體能夠接受的範圍。哥哥最先浸入水中，而妹妹沖洗乾淨身體後亦隨即加入，整個過程當中媽媽都沒有離開浴室。大約玩了一會兒後，媽媽提醒要起來了，而哥哥亦表示「我想起來了」，隨即先站起來並離開浴盤。媽媽用大毛巾幫兒子擦乾身體，並為他穿上稍微高領的內衣，再披上大毛巾，當準備叫他去房間時，兒子突然雙腳無力暈倒，嚇壞了媽媽。

媽媽在抱著兒子離開浴室時，兒子閉著眼睛、嘴唇發白，便不斷拍著他的臉說：「哥哥你不能睡著，你醒來......」但兒子只是虛弱地稱：「我想睡覺了」，媽媽於是著急地說：「你不能睡著，你睡著如果沒有睡來，叫媽咪怎麼辦？」媽媽將兒子從浴室抱回房間的過程中，依舊不停地叫他不能睡著。待兒子恢復一點意識後，哭著對媽媽說：「我不想死掉，嗚嗚嗚......」。休息了一段時間後，哥哥終於恢復意識，並對媽媽表示自己沒有事，「我剛剛頭覺得好暈，看不到前面，都是黑黑的。」

媽媽思考當時自己與女兒都沒事，認爲兒子並不是一氧化碳中毒，而是浸浴浸太久。她表示平時兒子都是讓他自己在浴室洗，所幸兄妹浸浴當日未有離開浴室，不然的話後果無法想象，遂心痛地表示：

差點以為我會失去兒子了。

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她在帖文最後提醒到，如果浸浴超過10分鐘，下肢的血管就會擴張，如果直接起身，可能會因為姿勢突然改變造成低血壓，使運輸至腦部的血液驟然不足，造成暈眩甚至暈倒。她又補充到，自家孩子從小身體狀況非常良好，並非自身身體有狀況才發生這件事情，因此建議家長在孩子浸浴時要多加注意，更不要離開孩子視線，否則如不幸因暈倒而倒入水中，後果就不堪設想。

帖文發出後，不少網民紛紛留言表示感謝媽媽的分享，引起其他家長注意，亦有一名護士留言表示，如果浸浴後出現暈倒，可以讓患者先躺著，並採用「頭低腳高」的姿勢，大約1分鐘後就會沒事。如果想預防此情況發生，離開浴缸時可先坐在浴缸邊30至60秒後才採站姿，然後再觀察30至60秒，最後沒有任何不適就可以離開浴室。

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責任編輯：羅嘉欣