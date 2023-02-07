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【爺孫戀】74歲丈夫中巨獎拋妻棄子勾搭18歲女 下場超慘妻子盡獲遺產

親子 11:27 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

女友最終沒有繼承任何遺產，全數給老翁妻子擁有。

男人發達就拋妻棄子？巴西有一名74歲的老翁，最近買彩券意外中獎，獲得581萬巴西雷亞爾(約港元885萬)，一夜致富，不料他沒有跟妻兒分享橫財，反而拋妻棄子，轉而勾搭18歲的少女，最終下場超慘。

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【童學園】子女欠缺自信或因家長不願放手　校長媽媽教3個方法提升自信心

綜合外媒報導，住在聖路易斯的老翁阿帕雷西（Francinaldo Aparecido），原本在一間加油站工作，因為近日買了彩券獲得橫財，獲得581萬巴西雷亞爾(約港元1,263萬)獎金，沒想到一星期後，他丟下69歲妻子和14個子女，搬去與18歲女友梅拉（Mayra）同住，雖然妻子非常生氣，卻也無力挽回。

某日，阿帕雷西與女友梅拉親熱時，期間女友激情地緊抱他的頭部，卻導致他無法呼吸，老翁因而窒息身亡，女友立即打電話報警，但最後老翁都是返魂乏術。

事後，梅拉向警方聲稱，他非常愛阿帕雷西，雖然兩人年齡相差56歲，所以認為年齡不是問題，他為了逗男友開心，不時製造驚喜，而且兩人親熱時跟本停不下來：

我們在親熱時，根本停不下來，我無法控制我自己。

目前，梅拉已被帶回警局調查，而阿帕雷西去世前，原來一直與妻子沒有辦離婚手續，所以他先前中獎的獎金全由妻子和孩子繼承，梅拉是一毛錢也拿不到。

 

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責任編輯︰王明芳

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