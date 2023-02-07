  • 24°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 14:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】昔日體重達273磅極速減至108磅　韓妹成女神卻現「恐怖後遺症」

保健美顏 13:32 2023/02/07

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

昔日體重達273磅極速減至108磅，韓妹成女神卻現「恐怖後遺症」。

擁有85萬訂閱人數的YouTube頻道「ralral」日前舉辦活動，召減肥成功的粉絲分享減肥經歷。其中以第8名女參與者，最令網民眼前一亮。因她不僅是享富盛名的抖音女神seo_sez，並個人減肥對照相亦十分震撼。很難想像現時女神般模樣的seo_sez，原來體重曾高達124公斤（約273磅），與現時49公斤（約108磅）的模樣相比，足足甩肉75公斤(165磅)，而減肥成功後，她整個人猶如脫胎換骨，外貌亦變得十分亮麗。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】一分鐘簡易瑜伽動作　過年食滯消脂減肚腩

抖音女神seo_sez將自己減肥前後對比照投稿至ralral頻道，指自己體重曾達124公斤，而龐大的體型亦令她自小便不時被人投射異樣眼光，心靈極度敏感的她久而久之便患上抑鬱症。她不想再坐以待斃，於是決定減肥，成功鏟肉75公斤。不過，因為減肥手段過份激烈，期間出現掉髮副作用，連家人亦忍不住勸她「多吃一點食物」。

雖然減肥之路十分辛酸，但成功減肥後，她不但自信大增，伴隨而來還有大量人氣。她所開通的抖音帳號seo_sez已擁有近41萬6千名粉絲追蹤，她經常上傳對比照，並分享如何維持49公斤的體重秘訣。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
17:31 2023/01/27
【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
【減肥大作戰】161磅韓女婚前激減53磅　不需運動自創10款美味瘦身食譜
19:07 2023/01/27
【減肥大作戰】161磅韓女婚前激減53磅　不需運動自創10款美味瘦身食譜
【減肥大作戰】渡邊直美激減20公斤　換金髮新Look驚艷網民
16:06 2023/01/31
【減肥大作戰】渡邊直美激減20公斤　換金髮新Look驚艷網民

你可能感興趣

【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
17:31 2023/01/27
【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
【減肥大作戰】161磅韓女婚前激減53磅　不需運動自創10款美味瘦身食譜
19:07 2023/01/27
【減肥大作戰】161磅韓女婚前激減53磅　不需運動自創10款美味瘦身食譜
【減肥大作戰】渡邊直美激減20公斤　換金髮新Look驚艷網民
16:06 2023/01/31
【減肥大作戰】渡邊直美激減20公斤　換金髮新Look驚艷網民
健康問題 健康養生 養生 減肥 Keep Fit 網絡熱話 網紅 南韓 抑鬱症

最高瀏覽

【給十九歲的我】張婉婷稱拍紀錄片原意為母校籌款　張導：我係責無旁貸
10:17 2023/02/06
【給十九歲的我】張婉婷稱拍紀錄片原意為母校籌款　張導：我係責無旁貸
【兩性關係】交往5年女友超完美 唯獨1點嚇到男友不敢結婚
18:18 2023/02/06
【兩性關係】交往5年女友超完美 唯獨1點嚇到男友不敢結婚
【缺德行為】長髮女子上水便利店内脫褲便溺　網民怒轟：無恥
12:08 2023/02/06
【缺德行為】長髮女子上水便利店内脫褲便溺　網民怒轟：無恥