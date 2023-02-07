【減肥大作戰】昔日體重達273磅極速減至108磅　韓妹成女神卻現「恐怖後遺症」

▲ 昔日體重達273磅極速減至108磅，韓妹成女神卻現「恐怖後遺症」。

擁有85萬訂閱人數的YouTube頻道「ralral」日前舉辦活動，召減肥成功的粉絲分享減肥經歷。其中以第8名女參與者，最令網民眼前一亮。因她不僅是享富盛名的抖音女神seo_sez，並個人減肥對照相亦十分震撼。很難想像現時女神般模樣的seo_sez，原來體重曾高達124公斤（約273磅），與現時49公斤（約108磅）的模樣相比，足足甩肉75公斤(165磅)，而減肥成功後，她整個人猶如脫胎換骨，外貌亦變得十分亮麗。

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抖音女神seo_sez將自己減肥前後對比照投稿至ralral頻道，指自己體重曾達124公斤，而龐大的體型亦令她自小便不時被人投射異樣眼光，心靈極度敏感的她久而久之便患上抑鬱症。她不想再坐以待斃，於是決定減肥，成功鏟肉75公斤。不過，因為減肥手段過份激烈，期間出現掉髮副作用，連家人亦忍不住勸她「多吃一點食物」。

雖然減肥之路十分辛酸，但成功減肥後，她不但自信大增，伴隨而來還有大量人氣。她所開通的抖音帳號seo_sez已擁有近41萬6千名粉絲追蹤，她經常上傳對比照，並分享如何維持49公斤的體重秘訣。

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責任編輯：羅嘉欣