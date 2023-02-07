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【毒舌大狀】票房破8000萬筵開百席慶功　Dee哥找數當場跳除褲舞【有片】

娛樂 12:10 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
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【毒舌大狀】票房破8000萬開筵開百席慶功　Dee哥找數當場跳除褲舞


吳煒倫編導、子華神黃子華主演的賀歲電影《毒舌大狀》，創票房佳績，公映只17日，票房已衝破8000萬元，即超過100萬人次入場。

 《毒舌大狀》為答謝觀眾支持，於昨晚（2月6日）於旺角筵開百席舉行「《毒舌大狀》千人慶功宴」，出席宴會包括導演吳煒倫，黃子華、謝君豪、王丹妮、何啟華（Dee）楊偲泳、栢天男、林保怡、谷德昭及羅孝勇。

他們不單與賓客們敬酒，更送出禮物，希望貼地與觀眾及香港巿民，一齊分享放寬防疫措施後，久未一齊聚首享用盛宴的美好時光，昔日香港繁華盛世，熱熱鬧鬧的回憶，終於回來了。不少幸運觀眾，被選中獲得一圍專屬酒席，連同親友共10人一席，千人同樂慶功，史無前例。

【毒舌大狀】吳煒倫感慨傳統優良價值觀崩潰　導演：憑良心做人個天會幫你

《毒舌大狀》導演及演員向觀眾致謝。

子華神半年擁1.5億票房

難怪《毒舌大狀》團隊興奮，因為該片在農曆新年期開畫以來，票房屢創佳績，打破港產賀歲片單日開畫及總票房紀錄，也是近5年開畫及單日票房紀錄保持者。

而且影片上畫17日，成史上香港票房最快衝破8000萬元的港產片，暫列香港史上最高票房華語片第2位，並有望取代《明日戰記》奪冠。至於子華神憑《毒舌大狀》及《飯戲攻心》擁有半年內破1.5億票房紀錄，成票房靈藥。

除香港票房創紀錄外，海外票房亦節節上升，在美國及加拿大成近5年同期賀歲港片票房冠軍、入場觀影人數冠軍及上映影院數量冠軍，勢不可擋。在馬來西亞票房同時報捷，成為大馬賀歲檔冠軍。  

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阿Dee「找數真漢子」

吳煒倫及眾演員昨晚向現場千名賓客致謝，阿Dee更即場「找數」跳除褲舞，而君豪亦兌現承諾唱一曲《南海十三郎》。子華與導演開採金色包山，寓意票房邁向8000萬並繼續層層發。

在舉行抽獎派送禮物時，子華贈親筆簽名藝術紙牌，代表睇戲多自有神庇佑。

君豪送出茶具套裝、王丹妮送天使水晶吊飾、Dee送太陽眼鏡、楊偲泳送出暖水壺、栢天男送出護膚品禮盒、林保怡送咖啡機、谷德昭送足浴盆、羅孝勇送翻譯筆，而吳煒倫導演送出百老匯電影禮券予幸運觀眾，希望大家繼續入場睇好戲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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