【土耳其地震】土耳其7.8級地震逾3800人死亡　女排14人全隊活埋

▲ 土耳其7.8級地震，目前已逾3800人死亡；有國家級女排14人全隊遭活埋。

土耳其南部昨日（6日）發生規模7.8級地震，後發生同級別强烈餘震。至截稿時間為止，土耳其和敘利亞兩國已有逾3,800多人死亡，5,600多棟建築物倒塌。其中更有大批土耳其運動員失聯，恐遭埋在廢墟下。

最新影片：

綜合外國媒體報道，土耳其在地震後有一大批國家級運動員失聯，包括前英超球星Christian Atsu。據悉，Atsu現役球隊Hatayspor主場正位於受災嚴重的土耳其邊境城市Antakya，該球隊中還有多名球員亦在地震後失聯。球隊俱樂部總教練Volkan Demirel透過社交媒體發出求救短片，他淚流滿面祈求道：

這裡每個人都很痛苦，請派救護車來幫助這裡……請主幫幫我們。

另外，還有一支14人的女子職業排球隊運動員失聯。該隊14名球員住在一間位置靠近體育館的酒店，地震後，所有隊員都遭活埋在酒店瓦礫堆下，生死未卜。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

死亡人數不斷攀升

土耳其總統埃爾多安表示，是次地震是繼1939年的7.8級地震，導致約3萬人死亡以來，土耳其的最大災難。美國地質勘探局早前估計，地震死亡人數恐有47%機率高達1萬人。目前土、敘兩國已超過1萬6000人受傷，逾3,800人死亡，其中土耳其罹難人數逾2,300人。世衛表示，災區或有更多建築物倒塌，死亡人數恐增達8倍。

總統表示，土耳其現在天氣寒冷、地震又發生在深夜，令救援變得更加困難。但目前已有包括美國、英國、荷蘭等45個國家提出協助搜救。聯合國駐敘利亞人道主義協調班蘭利亞（El-Mostafa Benlamlih）透過視訊向路透社表示，災區基礎設施受損，包括從事人道救援行動的道路，救援隊需另闢途徑。儘管不容易，但救援隊一直在努力救災。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣