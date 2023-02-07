【酒店自助餐】3間酒店自助餐優惠 網上預訂享8折+買2送1【內附連結】

▲ 不少酒店均推出優惠自助餐，8度海逸酒店eShop預訂可享高達8折優惠。(酒店提供)

酒店自助餐一直深受歡迎，新春過後不少酒店均推出全新自助餐，當中更有不少優惠，以下是其中選擇：

1. 8度海逸酒店

優惠：於酒店eShop預訂可享高達8折優惠；星期一至五首100位預訂更享額外9折優惠

8度海逸酒店8度餐廳於即日至5月31日期間為呈獻「尋味海鮮之旅自助晚餐」，酒店大廚搜羅了多款矜貴及時令鮮味食材，款式琳瑯滿目，應有盡有，讓食客們盡情投入鮮味之旅。

推廣期間，凡於酒店eShop預訂星期一至五自助晚餐，即可享8折優惠；而預訂星期六、日或公眾假期自助晚餐亦可享85折優惠；於星期一至五首100名預訂更可享額外9折優惠。

另外，凡4位或以上同行惠顧自助晚餐，生日之星可享半價優惠 (以原價計算)，或免費生日蛋糕1磅，或紅/白餐酒乙枝。

自助餐的海鮮款式很豐富，包括每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔，讓食客盡情瘋狂大吃一番。還有肉厚味鮮的鱈場蟹腳、飽滿結實的紐西蘭青口、鮮甜的海蝦及海螺等冰鎮海鮮同樣無限任食，滿足度爆分。

刺身區亦會無限提供即點即切的新鮮刺身，包括三文魚、鯛魚、甜蝦及壽司等。

在開始品嚐熱葷前，食客可選擇多款醒神開胃的冷盤和沙律，當中有青檸青酒浸大蜆、麻辣魷魚洋蔥沙律、香草海鮮沙律及鹵水糖心蛋等，定能為食客帶來耳目一新的感覺。

自助餐更設有現場即製專櫃，包括：入口即化的煎鵝肝伴黑松露汁，用慢火將鵝肝煎至呈微微的金黃色，再配上烘至熱烘烘的多士，味濃豐腴。海鮮迷絕對不容錯過醬燒鮑魚，新鮮的鮑魚肉質柔嫩，加上秘製醬汁連殼慢燒，口感鮮嫩爽甜。另一誠意推介是每日鮮製的花膠螺頭燉雞湯，味道清潤可口，暖意直入腹中。

其他熱葷有燒肉眼扒、意式香草烤春雞伴黑松露汁、香煎三文魚配香檳汁、燒羊扒、白酒煮藍青口、川辣炒雞球及古法香橙骨等。

意猶未盡的話，更不能錯過花樣繁多的甜品專區，包括新推出的綠茶朱古力心太軟，以及酒店招牌甜品芒果拿破崙糕等。自助晚餐更設無限量供應細膩幼滑的Haagen-Dazs/Movenpick雪糕，大家可以盡情吃個夠。

▲ 8度海逸酒店推出海鮮自助餐，海鮮迷不能錯過。(酒店提供

info

價錢 (原價)：

星期一至四 成人$598、長者$508、小童$438

星期五、六及公眾假期 成人$638、長者$568、小童$498

查詢： 2126 1960

2. 香港朗廷酒店

優惠：網上預訂，每位成人即可享85折優惠

香港朗廷酒店The Food Gallery於初春推出「鮑羅萬有」主題自助晚餐，寓意新一年包羅萬有，豐盛連綿，一眾海鮮愛好者一定大快朵頤，細嚐極致的珍、鮮、味。

被喻為「海洋的珍珠」，鮑魚是為海味四寶之首。美輪美奐的自助餐桌匯聚多元化以各式鮑魚入饌之選，廚師團隊以各式矜貴新鮮鮑魚入饌製作有多款菜式。

自助晚餐率先為每位食客呈獻肉厚飽滿的蠔皇鮮鮑扣花菇一客，以清新開胃的鮑魚海鮮凍及泰式鮑魚沙律揭開序幕。

隨後有源源不絕供應的招牌凍海鮮中包括新鮮生蠔、廣受歡迎的冰鎮波士頓龍蝦、雪花蟹腳、加拿大青口、鮑魚刺身等時令海鮮。

嗜辣的食客可一嚐原汁原味的避風塘式炒鮑魚，香辣又惹味。暖心湯品輪流供應，當中包括用料豐富的鮮鮑魚蟲草花雞腳湯或具有滋潤有益功效的鮮鮑魚猴頭菇豬腱湯等。

緊接著更有日式磯煮鮑魚、鮑魚仔茶碗蒸、鮑魚刺身及鮑魚壽司等日式風味輪流供應；以及一系列中式佳餚輪流供應，包括荷香四溢的鮑魚荷葉飯、淡淡果香的果皮蒸鮑魚、色香味俱全的椒鹽鮑魚、唇齒留香的鮑魚雞粒炒飯，讓饗客感受舌尖上的矜貴滋味。

The Food Gallery的開放廚房更會為各位食客輪流即席烹調多款垂涎欲滴的海鮮鮑魚熱葷，如鮑魚節瓜脯和熱騰騰的惹味鮑魚花膠雞煲。

最後會有令人賞心悅目的經典甜品更是不容錯過，為盛宴劃上完美句號。

▲ 香港朗廷酒店(酒店提供)

info：

價錢(原價)：

星期一至星期四 成人$758元、長者及小童$498

星期五至星期日、公眾假期及前夕 成人$798 長者及小童$528

查詢：2132 7898

3. 千禧新世界香港酒店

優惠：「嘗薈」會員自助餐「買二送一」優惠

千禧新世界香港酒店Cafe East於即日至4月2日期間推出「東瀛韓風雙重滋味」自助晚餐，為客人締造猶如置身日韓的美食體驗。食客更可下載全新的「嘗薈應用程式」並登記成為「嘗薈」會員，專享自助餐「買二送一」優惠。

Cafe East的廚師團隊悉心炮製一系列地道東洋韓式美饌，多款精選冷盤包括日式醬烤半熟三文魚、吞拿魚他他、日式凍番茄配土佐汁啫喱、韓式粉絲沙律等。

熱葷方面有日式清酒煮大蜆、即場炸天婦羅、壽喜燒、爐端燒、關東煮、韓式香辣炸雞、泡菜醬牛仔骨、泡菜海鮮煎餅及部隊鍋等。

壓軸出場的是多款精緻日韓甜品，如水信玄餅、焦糖番薯、焙茶慕絲、蜂蜜蛋糕、韓式蒜蓉流心芝士包等，美食愛好者絕不能錯過。

此外，Café East自助晚餐尚有無限量供應的冰鎮海鮮，不但有波士頓龍蝦及麵包蟹，還有青口及海蝦等，保證讓食客大飽口福。

另有提供一系列環球美饌，包括鐵板燒和牛、大蝦、羊架、三文魚，以及烤乳豬、滋補燉湯、即做檳城薄餅及多款口味的雪糕等，款款惹人垂涎。

由即日至2月28日期間，只需下載「嘗薈應用程式」並免費登記成為會員（Apple Store: https://apple.co/3DEV3FU；Google Play: https://bit.ly/3h52bDF），即可專享會員「買二送一」自助餐優惠。會員凡攜同最少兩位付全費的成人，惠顧自助午餐、周末下午茶自助餐或自助晚餐均可享用以上優惠；指定日子 (2月14日之晚膳時段) 除外。

▲ 千禧新世界香港酒店(酒店提供)

info：

價錢(原價)

星期一至四 成人$738、小童$518

星期五至日及公眾假期 成人$788、小童$548

查詢：2313 4222

記者：招美寶