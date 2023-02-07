【買樓爭議】港男家人出錢買樓未婚妻求加名　網民一招助準新郎輕鬆解圍

▲ 有港男呻家人為他出錢買樓，卻被未婚妻要求「加名」但不打算供款。

不少情侶會在結婚前買樓置業，希望婚後有個安樂窩，但一名港男近日因「加名」問題非常煩惱。港男在網上討論區發文大呻，家人為他出錢買樓，卻被未婚妻在業權上要求加名，更沒有打算幫手供款。港男聞言拒絕，未婚妻就發爛斥責對方「唔愛我、唔為我哋將來諗」，令港男非常煩惱。

該名港男在「連登討論區」以「同女朋友就結婚 佢要求層樓要加佢個名」為題發文，訴說家人出錢幫助他買樓上車，兩人現正準備結婚，未來外母認為層樓的業權要加上女兒的名字，女友也很認同，「因為呢個家將來都有佢份，加名好正常」。

他認為如果女友有份供樓，物業加入其名字也合理，但她並沒有出錢供樓，擔心女方有預謀，「而家婚都未結就嘈住加名，我點知佢會唔會結無耐就離婚分家產」。港男堅決不加女友的名字，「如果傾唔啱數最多唔結婚啫」，怎料女友發爛控訴港男不愛她。

佢嘈嘈閉話我唔愛佢、唔公平，話唔為將來諗喎！

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港男批評女友雙重標準，她也沒有開聯名戶口「擺晒啲錢出嚟」為結婚儲錢，「龍門陣任佢擺到極點」。女友則駁斥，組織一個家庭不應只計算金錢上的付出，她也會為家庭付出精神力量，而且她擔心一旦兩人離婚，她便會流離失所。港男形容對方的想法「黐線」，「未結就諗定離婚，覺得似為層樓而結咁」。他再強調出錢的父母反對，女友又再投訴「唔諗將來、唔愛佢」，令港男非常煩惱。

網民提一招KO

網民也同意如果女友有份出錢，加名也合理，但她沒有，「有份夾錢就有佢份，冇份夾錢講咩個家佢有份」，並獻計提出一招輕鬆助對方解圍，點擊圖片即睇網民獻計︰

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責任編輯︰王明芳