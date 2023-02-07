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【優惠情報】一文看盡惠康萬寧本周優惠　焦點：買2盒8罐裝汽水加送1.25公升可樂

社會 12:19 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

惠康本周優惠買2盒8罐裝汽水送1.25公升可樂（惠康提供）

惠康、萬寧及7-11即日起，推出本周全新購物優惠，焦點有惠康2盒8罐裝汽水加送1.25公升可樂、香蕉$4.9/磅；萬寧多款頭髮產品、女性衞生護理及護膚產品買第2件半價。

 

 

惠康優惠：

至慳至抵價（優惠期： 3/2/2023 - 9/2/2023）

  • 金象牌頂上茉莉香米8公斤，$96.9
  •  皇滋味午餐肉，$100/4罐，送$55禮品
  •  利川各款湯圓，$25.8/3包，元宵必食！
  • 淘大各款急凍點心，$49.9/4包
  • 雀巢4支裝甜筒，$56.9/2盒，多送1個笑印！
  • 可樂8罐裝，$56/2盒，送1.25公升可樂

 

電視推介

  • 澳洲空運原箱TR/ 43°塔斯曼尼亞珍寶車厘子2公斤裝（28MM+），$388/盒（優惠期： 3/2/2023 - 9/2/2023）
  • 急凍挪威鯖魚柳2件裝，$13/包（優惠期： 3/2/2023 - 9/2/2023）
  • 意大利金奇偉果 $25.9/6個，平均$4.4/個 （優惠期：快閃3天，3/2/2023 - 5/2/2023）
  • 香蕉 $4.9/磅（優惠期：快閃3天，3/2/2023 - 5/2/2023）

 

激抵大贈送（優惠期： 3/2/2023 - 9/2/2023）

  • 買盒裝雞蛋/ 鮮牛奶/ 奶類製品/ 冷凍飲品/ 豆品滿$40 送維他新鮮檸檬茶/ 蜂蜜綠茶/ 蜜桃紅茶/ 金萱烏龍茶 480毫升（常溫奶、換購品、散裝產品、Bless果汁及芝士專櫃產品除外）
  •  

萬寧優惠：（優惠期： 3/2/2023 - 9/2/2023）

多款頭髮產品、女性衞生護理及護膚產品買第2件半價優惠

 

  • 精選健髮產品買第2件半價
  • 精選染髮／護髮產品買第2件半價
  • 精選女性衞生護理產品買第2件半價
  • 精選護膚產品買第2件半價
  • 精選口腔護理產品買第2件半價
  • 精選沐浴產品買第2件半價

上述買第2件半價優惠，以價錢較低的一件半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

    點擊圖片放大
    +17
    +16

 

7-Eleven優惠：

  • 【7.5／支】士力架花生朱古力51克/布朗尼花生味34克/杏仁朱古力49.9克/特趣曲奇朱古力50克/瑪氏朱古力47克 （優惠期：1/2/2023 – 7/2/2023
  • 【$12／3件】童星點心麵/闊條麵（各款） 35-45克（優惠期：1/2/2023 – 7/2/2023
  • 【$5／罐】藍冰啤酒500 毫升大罐裝（優惠期：1/2/2023 – 7/2/2023
  • 【$18／2盒】大阿蘇牛乳200毫升（優惠期：1/2/2023 – 7/2/2023
  • 【$108／8盒】Dreyer's D-Collection脆皮雪糕批/雪糕杯/脆筒（各款）（優惠期：3/2/2023 – 7/2/2023

 

部份貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。

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責任編輯：李芷玲

 

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