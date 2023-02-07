【優惠情報】一文看盡惠康萬寧本周優惠　焦點：買2盒8罐裝汽水加送1.25公升可樂

▲ 惠康本周優惠買2盒8罐裝汽水送1.25公升可樂（惠康提供）

惠康、萬寧及7-11即日起，推出本周全新購物優惠，焦點有惠康2盒8罐裝汽水加送1.25公升可樂、香蕉$4.9/磅；萬寧多款頭髮產品、女性衞生護理及護膚產品買第2件半價。

惠康優惠：

至慳至抵價（優惠期： 3/2/2023 - 9/2/2023）

金象牌頂上茉莉香米8公斤，$96.9

皇滋味午餐肉，$100/4罐，送$55禮品

利川各款湯圓，$25.8/3包，元宵必食！

淘大各款急凍點心，$49.9/4包

雀巢4支裝甜筒，$56.9/2盒，多送1個笑印！

可樂8罐裝，$56/2盒，送1.25公升可樂

電視推介

澳洲空運原箱TR/ 43°塔斯曼尼亞珍寶車厘子2公斤裝（28MM+），$388/盒（優惠期： 3/2/2023 - 9/2/2023）

急凍挪威鯖魚柳2件裝，$13/包（優惠期： 3/2/2023 - 9/2/2023）

意大利金奇偉果 $25.9/6個，平均$4.4/個 （優惠期：快閃3天，3/2/2023 - 5/2/2023）

香蕉 $4.9/磅（優惠期：快閃3天，3/2/2023 - 5/2/2023）

激抵大贈送（優惠期： 3/2/2023 - 9/2/2023）

買盒裝雞蛋/ 鮮牛奶/ 奶類製品/ 冷凍飲品/ 豆品滿$40 送維他新鮮檸檬茶/ 蜂蜜綠茶/ 蜜桃紅茶/ 金萱烏龍茶 480毫升（常溫奶、換購品、散裝產品、Bless果汁及芝士專櫃產品除外）



萬寧優惠：（優惠期： 3/2/2023 - 9/2/2023）

多款頭髮產品、女性衞生護理及護膚產品買第2件半價優惠

精選健髮產品買第2件半價

精選染髮／護髮產品買第2件半價

精選女性衞生護理產品買第2件半價

精選護膚產品買第2件半價

精選口腔護理產品買第2件半價

精選沐浴產品買第2件半價

上述買第2件半價優惠，以價錢較低的一件半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

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7-Eleven優惠：

【7.5／支】士力架花生朱古力51克/布朗尼花生味34克/杏仁朱古力49.9克/特趣曲奇朱古力50克/瑪氏朱古力47克 （優惠期： 1/2/2023 – 7/2/2023 ）

【$12／3件】童星點心麵/闊條麵（各款） 35-45克 （優惠期： 1/2/2023 – 7/2/2023 ）

【$5／罐】藍冰啤酒500 毫升大罐裝 （優惠期： 1/2/2023 – 7/2/2023 ）

【$18／2盒】大阿蘇牛乳200毫升 （優惠期： 1/2/2023 – 7/2/2023 ）

【$108／8盒】Dreyer's D-Collection脆皮雪糕批/雪糕杯/脆筒（各款） （優惠期： 3/2/2023 – 7/2/2023 ）

部份貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。

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責任編輯：李芷玲