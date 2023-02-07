【港大研究】港大醫學院發現接種3針或以上可預防Omicron　4針復必泰有效率達69%

▲ 港大醫學院研究顯示，接種3劑或4劑的復必泰或科興疫苗，仍可有效預防Omicron感染。（資料圖片）

港大醫學院研究顯示，接種3劑或4劑的復必泰或科興疫苗，仍可有效預防Omicron感染，接種4針復必泰有效率可達69%。但在接種後100天，疫苗針對Omicron的預防感染有效率的將迅速減弱，3劑和4劑科興更分別下降至6%和11%。研究結果現已於《自然醫學》期刊發表。

新冠病毒Omicron變異株具有高度的傳播及免疫逃逸能力。港大醫學院公共衞生學院和多個機構組成的國際研究團隊，與香港紅十字會輸血服務中心合作，首次估算新冠疫苗針對Omicron變異病毒株感染的有效性。

團隊對5,310名捐血者和志願者進行大型社會血清學普查，並將結果與來自全港污水監測的新冠病毒載量數據結合，並研發針對新冠病毒核衣殼或開放閱讀框8（Open Reading Frame 8）蛋白的ELISA IgG檢測，以釐別科興疫苗接種者的感染史。

▲ （港大提供）

研究發現，在接種疫苗後7天，3劑和4劑復必泰在預防Omicron感染的有效性分別為48%和69%，惟至疫苗接種後100天時，有效性分別降至26%和35%；而3劑和4劑科興在接種後7天，其有效性分別為30%和56%，至疫苗接種後100天時，則分別下降至6%和11%。

此外，團隊亦發現在去年1月1日至7月31日期間，本港累計逾45%人口受到新冠感染，而核酸檢測及抗原快測共確定少於41%的累計感染。

研究表明，以信使核糖核酸（mRNA）或滅活疫苗平台作為加強劑可在短期內有效預防新冠Omicron BA.2變異株感染，亦與多項證明新冠疫苗有效預防嚴重疾病和死亡的研究脗合。

團隊指，有效使用加強劑，例如已更新的二價mRNA疫苗，可於具威脅的新型變異株引起感染浪潮前，快速提高人口免疫力。此外，直至去年7月，本港累計感染率較其他海外地區低，突顯除疫苗接種外，持續的公共衞生和佩戴口罩等社會措施，對減少病毒傳播的重要性。

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記者：黃穎津