【獨吞獎金】人夫中獎逾1100萬俾錢前妻買樓　老婆氣憤提離婚成功分身家

▲ 人夫中獎逾1100萬隱瞞妻子外，更付錢予前妻買樓。

夫妻有福不能同享？見錢開眼？內地近日有法院公布一宗離婚財產糾紛案，一名男子中彩票逾1,100萬港元，為了不想讓老婆知道，將部分獎金分給前妻及家姐，當妻子得悉後憤而提出離婚，最終法院判決准予離婚，男方並需賠償女方187萬。

隱瞞妻子想獨吞獎金

綜合內地傳媒報道，上周三（1日），浙江溫州龍灣區人民法院公布一宗離婚財產糾紛，案件中一對男女，女方小林（化名）家住浙江溫州龍灣區，數年前與離婚男子小周（化名）結婚，丈夫小周平時喜歡買彩票，在2年前小周購買的一注大樂透中獎1,000萬人民幣（約1,156萬港元），扣除稅款，到手獎金有843萬人民幣（約964萬港元）。

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中大獎之後，小周沒有跟老婆小林分享喜悅，而是生怕獎金被老婆瓜分，當時小周瞞著小林，決定先給姐姐轉賬了200萬元人民幣（約231萬港元），隨後又給前妻購買房屋轉賬70萬人民幣（約81萬港元），而老婆一蚊也沒得分。

妻嬲老公俾錢前妻買樓

小林隨後得知後，有感本來夫妻感情已經出現問題，加上老公這樣做，讓她下定決心離婚並維護自己的權益，提出控訴。最終法院判決小周的行為屬於轉移夫妻共同財產，雙方感情破裂，准予離婚，並賠償小林所轉移270萬人民幣的60%，即270萬人民幣（即約187萬港元），雙方未有上訴，判決生效。

根據內地《民法典》規定，妻對共同財產有平等的處理權，大額財產處分應當雙方同意，夫妻一方隱藏、轉移、變賣、毀損、揮霍夫妻共同財產，或者偽造夫妻共同債務企圖侵佔另一方財產的，屬違法需面臨懲罰性後果。

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責任編輯︰王明芳