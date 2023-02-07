  • 24°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 14:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【獨吞獎金】人夫中獎逾1100萬俾錢前妻買樓　老婆氣憤提離婚成功分身家

親子 12:45 2023/02/07

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

人夫中獎逾1100萬隱瞞妻子外，更付錢予前妻買樓。

夫妻有福不能同享？見錢開眼？內地近日有法院公布一宗離婚財產糾紛案，一名男子中彩票逾1,100萬港元，為了不想讓老婆知道，將部分獎金分給前妻及家姐，當妻子得悉後憤而提出離婚，最終法院判決准予離婚，男方並需賠償女方187萬。

隱瞞妻子想獨吞獎金

綜合內地傳媒報道，上周三（1日），浙江溫州龍灣區人民法院公布一宗離婚財產糾紛，案件中一對男女，女方小林（化名）家住浙江溫州龍灣區，數年前與離婚男子小周（化名）結婚，丈夫小周平時喜歡買彩票，在2年前小周購買的一注大樂透中獎1,000萬人民幣（約1,156萬港元），扣除稅款，到手獎金有843萬人民幣（約964萬港元）。

最新影片︰

童學園
【童學園】子女欠缺自信或因家長不願放手　校長媽媽教3個方法提升自信心

中大獎之後，小周沒有跟老婆小林分享喜悅，而是生怕獎金被老婆瓜分，當時小周瞞著小林，決定先給姐姐轉賬了200萬元人民幣（約231萬港元），隨後又給前妻購買房屋轉賬70萬人民幣（約81萬港元），而老婆一蚊也沒得分。

妻嬲老公俾錢前妻買樓

小林隨後得知後，有感本來夫妻感情已經出現問題，加上老公這樣做，讓她下定決心離婚並維護自己的權益，提出控訴。最終法院判決小周的行為屬於轉移夫妻共同財產，雙方感情破裂，准予離婚，並賠償小林所轉移270萬人民幣的60%，即270萬人民幣（即約187萬港元），雙方未有上訴，判決生效。

根據內地《民法典》規定，妻對共同財產有平等的處理權，大額財產處分應當雙方同意，夫妻一方隱藏、轉移、變賣、毀損、揮霍夫妻共同財產，或者偽造夫妻共同債務企圖侵佔另一方財產的，屬違法需面臨懲罰性後果。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【分手抉擇】拍拖9年愛名牌夜蒲變懶散　港男後悔層樓寫女友名︰唔係理想老婆
14:08 2023/02/03
【分手抉擇】拍拖9年愛名牌夜蒲變懶散　港男後悔層樓寫女友名︰唔係理想老婆
【夫妻關係】與丈夫生活AA制關係如室友　妻被冷待3年不願離婚︰或者仲有感情
14:19 2023/02/02
【夫妻關係】與丈夫生活AA制關係如室友　妻被冷待3年不願離婚︰或者仲有感情
【買樓難題】港男月入5萬積蓄100萬　呻買不起市區樓只能選擇大西北
13:52 2023/02/04
【買樓難題】港男月入5萬積蓄100萬　呻買不起市區樓只能選擇大西北

你可能感興趣

【分手抉擇】拍拖9年愛名牌夜蒲變懶散　港男後悔層樓寫女友名︰唔係理想老婆
14:08 2023/02/03
【分手抉擇】拍拖9年愛名牌夜蒲變懶散　港男後悔層樓寫女友名︰唔係理想老婆
【夫妻關係】與丈夫生活AA制關係如室友　妻被冷待3年不願離婚︰或者仲有感情
14:19 2023/02/02
【夫妻關係】與丈夫生活AA制關係如室友　妻被冷待3年不願離婚︰或者仲有感情
【買樓難題】港男月入5萬積蓄100萬　呻買不起市區樓只能選擇大西北
13:52 2023/02/04
【買樓難題】港男月入5萬積蓄100萬　呻買不起市區樓只能選擇大西北
夫妻之道 離婚 家庭關係 結婚 中國

最高瀏覽

【給十九歲的我】張婉婷稱拍紀錄片原意為母校籌款　張導：我係責無旁貸
10:17 2023/02/06
【給十九歲的我】張婉婷稱拍紀錄片原意為母校籌款　張導：我係責無旁貸
【兩性關係】交往5年女友超完美 唯獨1點嚇到男友不敢結婚
18:18 2023/02/06
【兩性關係】交往5年女友超完美 唯獨1點嚇到男友不敢結婚
【缺德行為】長髮女子上水便利店内脫褲便溺　網民怒轟：無恥
12:08 2023/02/06
【缺德行為】長髮女子上水便利店内脫褲便溺　網民怒轟：無恥