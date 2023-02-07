【夫妻關係】工作壓力大跟朋友消遣收妻追魂call　丈夫無奈：感到羞恥

▲ 有人夫工作壓力大想同朋友出去玩，點知不停收到太太的奪命追魂call，令你極度不滿。

夫妻之間最重要是彼此信任，有馬來西亞人夫在社交媒體抱怨妻子「沒心肝」，他工作壓力大跟朋友消遣，出門30分鐘，妻子便開始問他幾時回家，令他極為無奈說：「連我要跟朋友出去玩也不行，這樣我感到羞恥！」

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該名馬來西亞人夫，早前在Instagram呻，他明白孩子是他倆的，但一個人照顧孩子很難嗎？他工作疲累壓力大，跟朋友出門消遣也被老婆追魂call，

我才跟朋友出門30分鐘而已，妻子就打電話問我幾時回家，這實在太沒有心肝了！

人夫申訴自己在外打工賺錢養家，但就連跟朋友出門玩的時間也不得安心，經常被妻子「奪命追魂call」，

我實在很不理解，一個人照顧孩子很難嗎？連我要跟朋友出去玩也不行；雖然說孩子是我們的，但我是男人啊！早上為了家人出門做工賺錢，家裡的米也是我買的不是嗎？

人夫不忿老婆的奪命追魂call，令他跟朋友一起時感到冇面，

這讓我跟朋友一起時都感到羞恥，我的妻子實在是沒有心肝！

貼文一出，即引起熱議，不少網民紛紛留言指責人夫，「即使已成為丈夫及父親，但卻依然沒有覺悟，沒有盡力去負起身為丈夫及父親的責任，總是要想著自己逍遙快活。」、「當丈夫不是一件容易的事，同時作為丈夫及父親更難，況且照顧孩子應該是夫妻倆的責任，現在已經不是那種男人只需要在外工作，女人就必須留在家裡照顧孩子的年代。」

另外，也有網民指，理解丈夫在外有工作壓力，但妻子照顧孩子同樣有壓力，雙方都必須要有取捨，才能照顧根家庭，「男人在外工作還有下班時間，還能出去放鬆，女人有時間能放下孩子和家務事，出門跟朋友去放鬆嗎？如果雙方都不能取捨平衡，那麼乾脆不要結婚。」

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責任編輯︰王明芳