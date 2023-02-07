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【離巢TVB】細數甘草演員慘遭冷待心淡「輪住走」　網民慨歎大台「走寶」

娛樂 12:41 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

網友指他們都是公司的「寶」。

「御用慈母」程可為日前出席活動自揭與TVB約滿，改簽一年一騷，感覺如被他們離棄，感到相當難受。其實近年TVB有不少綠葉演員同樣已為公司效力數十載，惟他們亦慘遭冷待，令他們感灰心「無癮」，決心離巢。

【離巢TVB】效力大台50年被改簽一年一騷　「御用媽打」程可為：接受唔到

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黎彼得

黎彼得去年接受「通波仔」手術，並向處境劇《愛．回家之開心速遞》劇組請假休息，可是完成手術後一直未被安排「回家」。

即使他曾主動聯絡TVB要求復工，但一直沒有回音，更在傳媒訪問公開表示不滿和感灰心，加上因「手停口停」的關係令經濟拮据。

一直受到冷待，黎彼得最終無意再續約，在去年11月更過檔為ViuTV參演劇集《極度俏郎君》，當問到若TVB再找他回去拍劇，他即時「落閘」表示：「Sorry，千祈唔好。」

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余子明

演過無數經典角色的余子明在2021年接受媒體訪問，自爆在不愉快的情況下離開TVB。

子明叔表示當時TVB要求與他簽一年一騷，但全年只包薪6800元，而且他一簽此合約後，便即被TVB「綁死」，於是決定不簽約。

子明叔以心淡形容當時心情，無奈表示自己多年為公司盡心盡力，卻想不到只換來無情無義的對待。

子明叔離開TVB後，到ViuTV拍《940920》過戲癮，更笑稱合作過程十分愉快，拍劇多年的他笑稱：「好開心，因為感到受尊重。」而這部劇集亦是他生前最後一部作品。

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劉江

公認實力派的劉江在2020年宣布離開效力37年的無綫，當時他一直沒有細訴離巢原因。及後，他接受媒體訪問時直認遭到TVB減人工兼減騷才令其會決心離巢。

當時劉江直言連他最基本的生活底線都過了，自己難以接受，繼續做下去也沒有意思，言語間都表達心灰意冷。

劉江自小便開始投身演藝行業，他於1982年起加入TVB，參演過多部劇集的他深得不少觀眾愛戴。即使他離開了TVB，惟他表明未有退休的打算，心中還有團火，公開歡迎各界找他演戲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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