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【癌症殺手】台女星來月經半個月未停　求醫遭警告 : 再拖就是子宮頸癌

健康 13:09 2023/02/07

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台女星月經半個月未止停　求醫遭警告 : 再拖就是子宮頸癌

36歲女星宋依璇（宋哥）擁有高挑身材，自早年淡出模特兒舞台後，近年便經常為電視台綜藝節目作嘉賓常客，又會不時在自己的社交平台分享生活點滴。昨日（6日），她又再發文透露一個駭人消息，指自己數月來經期一直出現不正常情況，不但一個月來兩次，更試過半個月血流不止！她於是求醫檢查，原來竟是原位癌，不但被醫生斥責她拖延良久，更指「繼續擺爛就是子宮頸癌」。

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宋依璇昨發文表示，從日本回來後，半個月經血仍然是血流不止！她原本心理還想著「應該是人不累，但身體累了」，未有太大為意，不過，見半個月後狀況仍沒有改善，於是才決定去看醫生。她指一開始檢查出瘜肉還覺得都是小事！豈料檢查完幾天後，竟收到醫生電話，告知她需要回診看報告。她經過醫生簡單說明，大意覆述：

就是我再繼續擺爛下去，就是子宮頸癌！目前趕緊安排手術，整理好這個原位癌，定期追蹤就沒有問題了！

宋依璇指從日本回來後，半個月經血仍然是血流不止！(FB圖片)

宋依璇透露，經過手術治療後，目前健康狀況良好，覆診後也沒有再復發，她也藉此呼籲大家，若是身體出現問題，要立刻就醫治療，千萬不要一拖再拖，並提醒女性們記得定期做抹片檢查，

電視上常常講「六分鐘護一生」，還真的很重要！不要小看身體給你的任何徵兆！

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責任編輯：羅嘉欣

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