【卵巢腫瘤】16歲少女常喊肚痛性格大變　父母誤以為厭學求醫揭患惡性腫瘤

▲ 16歲少女常喊腹痛，父母以為是痛經，更覺得女兒因此性格大變是厭學，結果求醫揭女兒患惡性腫瘤。

近日，一名16歲少女常常喊腹痛，父母一度以為是經痛，但服藥無效，更覺得少女因此性格大變是厭學。沒想到少女前往醫院就醫時，卻發現卵巢長有一個直徑10厘米大的腫瘤，確診卵巢卵黄囊瘤。

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綜合内地媒體報道，浙江杭州16歲少女小琴一向乖巧，成績也很好，但近大半年來脾氣變差，令父母大傷腦筋，「女兒總說肚子不舒服，每次肚子痛，我們都請假帶她到處看病，做了檢查，配了藥，吃完了藥女兒卻稱沒什麼用，脾氣也大了不少。」因爲經常請假，小琴成績下滑，父母誤認為女兒總説肚子痛，是厭學或是心理有問題，但經精神衛生科檢查則沒發現問題。

早前小琴再次喊肚子痛得厲害，額頭冒出細細的汗珠，還發現有低燒，家人再次帶她到醫院要求徹底檢查。這次，醫生給女孩做了腹部B型超聲檢查和電腦斷層掃描檢查（CT），結果發現小琴右側卵巢有一個直徑長達10厘米大的腫瘤，高度懷疑為惡性。

醫生最後為小琴進行保留生育功能的腹腔鏡下卵巢腫瘤分期手術，術後病理確診為早期卵巢生殖細胞惡性腫瘤（卵黃囊瘤），並開始化療。醫生表示，女孩所患的卵巢卵黃囊瘤好發於兒童及年輕女性，她提醒家長要重視孩子的健康問題，若孩子腹部不明原因增大或腹痛，不要單純以爲只是經痛，而應及時求醫。

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責任編輯：羅嘉欣