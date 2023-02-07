【噪音滋擾】家中3子女製造巨響困擾鄰居 隋棠與丈夫霸氣回應投訴
42歲的台灣女星隋棠嫁給資深藝人賴佩霞的繼子Tony後，育有2子1女，擁有幸福家庭生活的隋棠不時在社交平台分享育兒心得，形象正面，不過最近就因一事而被鄰居投訴隋棠一家，更要作出提告！
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製造巨大聲響
據《鏡週刊》報導，住在隋棠一家樓下的A先生表示，自去年7月隋棠夫婦以上億台幣買下他們樓上的樓中樓後，兩夫婦、3個孩子、管家、外籍看護同住。
不過由於兩夫婦因工作而經常不在家中，3位小朋友就在深夜、清晨6點多，在鏤空設計的旋轉樓梯、地板奔跑，又會彈琴和嬉鬧，於是就製造了巨大的聲響。
受巨大聲響所影響，身為鄰居的A先生與太太更因而需看醫生、服用安眠藥。
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隋棠夫婦霸氣回敬？
A先生夫婦已多番勸說，也曾當面向隋棠作反映，不過對方就回應：「年齡的小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉！」
後來，A先生與隋棠的丈夫Tony在通訊軟件中聯繫，Tony更保證令孩子不在清晨、深夜製造聲響，情況的確有改善，但後來又故態復萌。
Tony更曾經責罵A太太：「Don't speak to me，speak to my lawyer！」A先生在訊息中請Tony重視鄰居訴求，Tony反指被騷擾。
報警處理
A先生夫妻曾兩度報警，警員曾經敲門、按門鐘五分鐘，也未見隋棠夫妻開門。
而Ａ先生對隋棠夫婦提出民事控訴，案件去年1月底安排調解，A先生希望隋棠家能鋪設隔音墊，並願意付一半費用。隋棠夫妻找來友人出席，並強調鋪隔音墊會影響家居設計。
此外，A先生的律師再向隋棠友人提議可將地墊款式、價格提供給他們參考，但對方卻以工作忙碌為由作回應。
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撰文 : TOPick柴犬出動