【噪音滋擾】家中3子女製造巨響困擾鄰居　隋棠與丈夫霸氣回應投訴

▲ 隋棠一家被形容是「惡鄰」!

42歲的台灣女星隋棠嫁給資深藝人賴佩霞的繼子Tony後,育有2子1女,擁有幸福家庭生活的隋棠不時在社交平台分享育兒心得,形象正面,不過最近就因一事而被鄰居投訴隋棠一家,更要作出提告!

【高敏孩子】隋棠丈夫與6歲兒子爆失控衝突 陷困境2年一次契機學懂陪伴+傾聽

製造巨大聲響

據《鏡週刊》報導,住在隋棠一家樓下的A先生表示,自去年7月隋棠夫婦以上億台幣買下他們樓上的樓中樓後,兩夫婦、3個孩子、管家、外籍看護同住。

不過由於兩夫婦因工作而經常不在家中,3位小朋友就在深夜、清晨6點多,在鏤空設計的旋轉樓梯、地板奔跑,又會彈琴和嬉鬧,於是就製造了巨大的聲響。

受巨大聲響所影響,身為鄰居的A先生與太太更因而需看醫生、服用安眠藥。

最新影片推介:193+Alina專訪

隋棠夫婦霸氣回敬?

A先生夫婦已多番勸說,也曾當面向隋棠作反映,不過對方就回應:「年齡的小孩很難約束,你們就跟著早點起床囉!」

後來,A先生與隋棠的丈夫Tony在通訊軟件中聯繫,Tony更保證令孩子不在清晨、深夜製造聲響,情況的確有改善,但後來又故態復萌。

Tony更曾經責罵A太太:「Don't speak to me,speak to my lawyer!」A先生在訊息中請Tony重視鄰居訴求,Tony反指被騷擾。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

報警處理

A先生夫妻曾兩度報警,警員曾經敲門、按門鐘五分鐘,也未見隋棠夫妻開門。

而A先生對隋棠夫婦提出民事控訴,案件去年1月底安排調解,A先生希望隋棠家能鋪設隔音墊,並願意付一半費用。隋棠夫妻找來友人出席,並強調鋪隔音墊會影響家居設計。

此外,A先生的律師再向隋棠友人提議可將地墊款式、價格提供給他們參考,但對方卻以工作忙碌為由作回應。

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R