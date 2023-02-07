【壽司郎之亂】CoCo壹番屋慘遭大整蠱　男子公然用公羹狂食醃菜

▲ 日本一名男食客在咖哩店內，公然拿起醃菜，用公羹大口進食。

日本連鎖壽司店「壽司郎」早前經歷一名高中生惡搞事件，引起公憤，更拖累壽司郎母公司股價大跌。未料這輪事件仍未止息，連鎖咖哩餐廳「CoCo壹番屋」也出現模仿事件，一名男食客竟公然拿起醃菜，用公羹大口進食，引發日本網民熱烈議論，亦有人稱「多一間餐廳列黑名單」，似是也開始拒絕在CoCo壹番屋用膳。

最新影片：

近日Twitter流傳一段影片，一名棕髮男子在CoCo壹番屋用膳時，用公家湯匙盛起枱上附有的醃菜漬物，大口狂食，並拍片放上社交平台，過程中男子到處張望，又不時抬頭，而在其身旁的友人卻並無制止。點擊睇過程：

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男子所進食的是「福神漬」，由蘿蔔、蓮藕、茄子及薑絲等材料所製成，不少日本人食咖哩飯時都喜歡配上漬物。該段影片引來網上瘋傳，有網民留言狠批：「這有甚麼好玩」、「他們生意本來已不好，如果因此流失客人，甚至倒閉，賠償金應該會很驚人」。

而據日本媒體《JCAST NEWS》曾訪問CoCo壹番屋，餐廳亦承認真有其事，但就指影片應是拍攝於2019年12月，而當事人已經道歉，事件已得到解決，餐廳同時強調除了上述影片外，再也沒發生過同類型事件。

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責任編輯：羅嘉欣