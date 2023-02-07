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【第25屆渣馬】田總：比賽當日較濕暖　選手應調整步速為比賽中後段留力

社會 12:42 2023/02/07

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香港田徑總會行政總監伍于豪。（資料圖片）

第25屆渣打馬拉松將於周日（12日）舉行。今年有3.7萬人報名參賽，參賽人數達疫情前的一半。香港田徑總會行政總監伍于豪表示，最新天氣預測顯示，比賽當日氣溫介乎19至23度，濕度75％至95％，較暖和較濕，跑手散熱會較辛苦，建議選手調整步速，為比賽中後段預留體力。

政府早前取消檢疫令，參賽選手即使新冠病毒呈陽性也能參賽。伍于豪今日（7日）在香港電台的《千禧年代》表示，如參賽者不幸染疫，要留意自己身體狀況，切勿勉強參賽，健康爲重，望選手能「長跑長有」。又稱，如選手有醫生證明，證明不適合參賽，可向大會申請退款。伍于豪鼓勵選手預約領取選手包，有助縮短等候時間。

伍于豪指過往疫情前和疫情期間，比賽出席率達8至9成，預計今年出席率與以往相若。又提醒，如選手於比賽過程中，身體狀態不佳，可按需要停下或慢走，再判斷是否能繼續。如身體不適，可向工作人員和急救人員救助。

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記者：楊佩瑩

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