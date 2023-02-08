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【養生教室】長期坐冷氣房少運動易有胃虛熱　中醫解構4類胃虛+食療湯水【內附食譜】

醫生診症室 10:26 2023/02/08

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

註冊中醫師張綺敏指出，最常見的胃虛原因是先天不足，有些人先天脾胃差、氣血少，習慣上大便要兩、三天一次，當中尤以女士多見。

胃部不適、消化不良，在都市人身上司空見慣，大家都視作平常。其實從中醫學角度，脾又與胃相為表裡，消化及吸收養份差，可衍生連串問題，胃虛是其一表現。中醫師指出，老人家身壯力健，大多是腸胃好一族，所以呢，要養生得宜，脾胃健康不容忽略。

脾胃主運化及做氣血，註冊中醫師張綺敏指出，最常見的胃虛原因是先天不足，有些人先天脾胃差、氣血少，習慣上大便要兩、三天一次，當中尤以女士多見。男士們則嗜食生冷、凍飲，造成胃虛，表現的症狀以便溏居多。

後天因素有受風寒，如天氣寒冷穿衣不足，風邪入裏也會影響腸胃。東漢末年著名醫學家張仲景在《《金匱要略》提到，裏病是表邪循經入裏引起的，有謂：「若五臟通暢，人即安和，客氣邪風，中人多死。」津虛液少血弱胃虛，是邪氣入裏所致。

人之所以會病、胃虛，是外邊感受了邪氣，如感受到風邪入裏，可以導致脾胃差。除了先天因素脾胃差，後天因素則包括飲食嗜凍飲生冷、食無定時等。

4大層面話胃虛

張醫師解說，胃有虛實寒熱，胃氣的強弱，很影響一個人的健康，一般體弱多病的患者，都有胃虛問題。而胃虛歸納為4大層面：

胃虛多因先天因素或後天飲食不當、受風寒傷及脾胃所致。（iStock）

第一類：胃氣虛

症候以腸胃不能溫煦、運化之納呆不食為主，並且不覺口乾，少飲水；胃氣虛並有固攝和制化問題，不能固攝則常見大小便頻數，大便稀爛，飲水後很快又去小便，甚或女士小便易滲、白帶量多、男士尿頻症候。

當胃氣虛不能制化水飲，則水飲上衝可見胸痺、頭暈頭痛甚或身痛失眠。患者平時要注意定時進食、不過飽、不吃生冷食物。

第二類：胃陰虛

胃陰虛因不能濡潤、榮養症見以口舌乾燥、易咽痛、胃不適、納少、大便乾燥數日一次為主；陰虛血少不能榮養，則女士見有月經量小或推後、皮膚乾燥、頭暈、面色萎黃、睡眠差。「這類體質很常見於香港女士，治療以養津血為主。患者平時注意不吃辛辣、煎炸食物。」

第三類：胃虛寒

以寒為主，症候以二便清冷頻數為主，病機以虛寒不攝、中不制下為主，治法以甘草乾薑湯類為主。胃氣虛以虛為主，故而胃氣虛不完全等於胃虛寒。但因為胃氣虛不能溫煦，久之亦見有胃虛寒，一飲冷飲、進食生冷食物便腹瀉。

第四類：胃虛熱

症候以火逆上氣為主，病機以陰傷津枯，治法多以麥門冬湯類。胃虛熱以熱、胃陰虛以虛為主，但胃陰虛日久便會出現胃虛熱夾雜，常見稍稍進食煎炸物會覺上火。

她表示，胃虛不管哪種層面，最終都會造成氣血虛少，導致保衛體表作用減低，患者很易感冒、易疲勞乏力、身痛、退化性疾病或慢性病。「所以說身體好的人，脾胃一定好，但現在都市人很多時嗜吃生冷、食無定時、長期坐空調房少運動，加上一部分人天生便脾胃欠佳，都導致胃虛濕困血少情況。」

張醫師說：「脾胃主運化，胃虛處理不好，表現外在會有皮膚痕癢、濕困令人感到倦怠、水腫，甚至久而久之可衍生一些慢性病如高血壓。」（iStock圖片）

影響多方面

胃虛置諸不理，長遠有何問題？張醫師說：「脾胃主運化，胃虛處理不好，表現外在會有皮膚痕癢、濕困令人感到倦怠、水腫，甚至久而久之可衍生一些慢性病如高血壓。你見一些身體健康的長者，他們大多腸胃狀況都是好的。另外，脾胃也主氣血，氣血少人易疲倦、頭痛，女性月經稀少等。」

至於對治方法，如胃氣虛得厲害，便會形成胃虛寒，平日可飲陳皮生薑水，切忌進食生冷飲品。治療胃陰虛，中藥可用白芍、麥冬，日常可煲淮山湯、蜜糖水。

胃虛多會使用中藥，但當脾胃差氣血少時，容易導致筋骨痛，此時或需輔以針灸，常用穴有足三里、中脘穴、內關等健脾胃穴位。

胃虛食療湯水

胃氣虛：黨參10克、陳皮10克、紅棗10克，焗水飲。
胃虛寒：乾薑10克及生薑各10克，焗水飲。
胃陰虛及胃虛熱：麥冬10克、淮山30克、沙參10克、豬肉適量及紅蘿蔔，煲湯飲用，以上材料為兩人分量湯水。

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張醫師補充，在中醫學說中，人體內不止只有腸胃，還有五臟六腑，在香港不少人是寒熱夾雜，如本身有胃寒卻又有口苦、飛滋、暗瘡等熱氣之象，飲罷以上療可能會感到熱氣，其實與當事人仍有肝熱、肺熱積聚有關，有此情況者，宜先諮詢中醫師。

記者：周美好

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