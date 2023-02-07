【簡約公屋】何永賢指屬於社會工程互惠共贏　啟德發展定位不變

▲ 房屋局局長何永賢表示簡約公屋是互利共贏的社會工程。（陳國峰攝）

近日，簡約公屋的選址及造價引發爭議，立法會將於明日（8日）就撥款事宜討論。房屋局局長何永賢於《大公報》撰文，表示簡約公屋是互利共贏的社會工程，解決社會急切住屋需要，並重申啟德發展定位不會改變。她亦指當中的配套設施支援基層市民及鄰近社區，亦可為社區帶來積極正面的改變，造福社會長遠需求。她相信區內交通運輸服務足以應付人口需求。

區內居民不滿政府於啟德核心商業區興建簡約公屋，質疑選址錯配土地資源。何永賢表示簡約公屋不會改變啟德發展區的長遠規劃用途，啟德世運道項目在5年使用期屆滿後會釋出用地，按土地原有規劃發展。她亦重申啟德定位不會改變，政府會持續落實將九龍東發展為第二個核心商業區的願景。亦有市民認為「啟德地點太好，居民入住後會不肯搬走」，她強調入住簡約公屋的公屋申請者，仍有3次「揀樓」入住傳統公屋的機會，如3次都放棄會被視為沒有迫切居住需要，而喪失輪候公屋資格，亦不可以再居於簡約公屋。

何永賢認為，簡約公屋可為社區帶來積極正面的改變，當中的配套設施便利基層市民及附近居民。社區會因應市民需要，加設商舖，增加市民零售選擇，亦會為有小朋友的家庭增加相關幼兒設施與溫習室等。她亦指，劏房居民住進簡約公屋，1個月平均可節省3500元租金，5年就是21萬元，以3萬戶計，5年原本用來交劏房租金的63億元，也可以投放到其他方面，改善市民生活。

市民亦擔心簡約公屋落成後，會令啟德區交通「難以負荷」。何永賢認為區內的公共運輸服務足以應付區內新增人口的交通需求，現時東鐵屯馬線啟德段的載客率少於5成，且繁忙時段班次維持逾2.7至3.5分鐘1班。她續指，有關選址附近約有40條專營巴士路線及10條專線小巴路線，運輸署亦計劃在簡約公屋落成前增設2條新巴士線，方便市民前往各區，更有助改善社區交通配套。

何永賢亦指出，項目造福社會長遠需求，可說是「造價超值」。當局已削減簡約公屋項目開支近10億元，妥善運用公帑。而組裝合成單位具重用價值，使用期屆滿後可將單元拆開，應用於其他合適的用途上。工程的地基樁柱也可應用於其他建築項目，節省建築成本。

何永賢重申，房屋問題需要全個社會合力解決，政府決心在5年內建成3萬個簡約公屋單位，為居於惡劣環居所的劏房家庭，建造改變命運的安樂窩，讓他們有改善生活機會。她亦希望社區做到兼容共濟，變得更有「內在美」。

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責任編輯：梁凱婷