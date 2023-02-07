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【脫髮治療】36歲準新郎髮線後移現「地中海」　婚前急救4個月重拾濃密髮量

保健美顏 14:04 2023/02/07

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36歲準新郎髮線後移現「地中海」，婚前急救4個月重拾濃密髮量。

不論男女都想在婚禮時以最佳狀態示人，能有健康頭髮便更顯重要。一名36歲準新郎在婚前受脫髮困擾，嚴重程度至出現「地中海」及「M字額」。幸得中醫調理，4個月後便重拾濃密頭髮，完美成婚。

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註冊中醫師彭子芯分享個案指出，一名36歲男患者受脫髮困擾多年，本有脫髮遺傳先天因素，加上後天操勞熬夜，每天只睡5至6個小時，常感疲累。雙重因素下，男患者的頭頂及前額位置頭髮變得愈來愈薄，稀疏至出現「地中海」及「M字額」情況。雖然也曾服用西藥治療，惟效果不太理想。直至近期籌備婚禮，他希望能有最佳狀態，於是求診中醫。

針藥治療4個月成效顯著

彭醫師診症後表示，患者容易疲累，令肝腎虛弱。而在中醫角度，「腎其華在髮」，一旦腎虛，便會令毛囊功能變差。另外，患者的腸胃功能亦不佳，平時容易腹瀉。而腸胃是「後天之本，氣血生成之源」，長期腹瀉便會影響氣血狀態，令頭髮營養減少。

彭醫師向患者處方針藥治療，包括服用中藥如首烏、熟地、人參、白朮等，作用補益脾腎、活髮生髮。再輔以頭皮針灸，選用能引氣血上達頭部的穴位，例如百會、四神聰、頭維；以細針刺激頭髮稀疏位置，活化毛囊，加快頭髮生長。

患者以此療法持續治療4個月，不僅外在「地中海」消失，髮線前移，頭髮變得濃密。内在腎氣亦更強壯，脾胃功能進步，不再經常腹瀉，身體由内到外都得到改善，成功在婚禮前重拾健康狀態。

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養髮食譜

彭醫師向大家推介一款湯水，功效健脾補腎、養髮，做法簡單。詳情見圖：

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責任編輯：張沛

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