【殺手廢J】陳湛文擔正演宅男殺手再騷喜感　曾演三級片《三夫》

▲ 陳湛文首度擔正劇集男一。

由「格仔導演」劉諾衡執導的ViuTV新劇《殺手廢J》昨日（2月6日）首播，該劇大玩黑色幽默，首度擔正劇集男一的陳湛文（Peter）演怕死宅男殺手阿J，再次發揮其搞笑本色！

劇場演員出身的陳湛文，近年開始參演電影和電視劇，打拼11年事業終露曙光，原來早年陳湛文為了養家，曾經一度轉行。

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演宅男殺手

昨晚其中一幕講述Peter穿上運動服在運動場奔跑，Peter於IG親解梳「中間分界」髮型原因：「回想拍攝第一日，就係要喺運動場上跑跑跑，其中一場就係要做返中學生練跑，試問一個年將四十嘅人點樣做返嗰個青澀味，於是我同劇組髮型師 & Mike導戳咗呢個Gap頭出嚟，當堂信心返晒嚟～」

另外，Peter於第一集跟綠葉王陳安瑩有不少對手戲，他笑說：「坦白講我覺得好有親切感，因為細細個睇佢做戲時已經好鍾意佢嘅能量，真人把聲 ＆ 用聲都靚到不得了。」

▲ 陳湛文是劇場演員出身。

演藝學院畢業

現年41歲的Peter於2012年香港演藝學院戲劇學院藝術學士（榮譽）學位畢業，修讀期間曾獲多個校內獎學金。

30歲畢業後，Peter活躍於舞台劇界，亦曾擔任聯合編劇、聯合導演及演員等崗位，可說多才多藝。

其實Peter的演員路起步比較遲，當年中五會考後，他報讀保險專業文憑課程，其後在保險公司工作了5年，由於嫌文職工作納悶，25歲那年遂決定報考演藝。

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曾轉行任文職

在2018年，他首次演出陳果導演三級片《三夫》，飾演「四眼佬」一角，並獲提名「第十三屆亞洲電影大獎」及「第38屆香港電影金像獎」最佳新演員。

不過電影焦點卻落在女主角大膽演出上，Peter未有因而多了工作，他曾於訪談中說：「連被人用有色眼鏡睇嘅機會都冇。」

▲ 2019年跟任職娛樂主播的宋雯結婚。（取自instagram）

當時Peter以為自己不合適演戲，加上翌年跟無綫娛樂新聞主播宋雯結婚，為養家他轉行入主題公園任行政工作，未幾疫情下要「封館」，他被迫放無薪假，Peter曾於訪談中說：「當刻百業蕭條，算是有個水泡度過最艱難時期。」

其後Peter遇上伯樂陳詠燊，陳導找他演電影《命案》，讓Peter重返影視圈，及至2021年於劇集《IT狗》飾演電腦程式員「男B」，劇集在網絡掀起熱話，亦令Peter成功入屋，當中他跟凌文龍上演一場《英雄本色》落難戲，連子華神也讚演得出色，

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之後於賀歲片《飯戲攻心》飾演「三佬」一角，跟黃子華、張繼聰合演三兄弟，再度發揮其喜感，今次於劇集《殺手廢J》更升呢男一。

事業有起色之外，Peter亦擁有幸福家庭，他跟太太育有近兩歲的女兒Nina，他曾表示感激太太的支持，讓他可以在外打拼。

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