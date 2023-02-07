【顏色認知】子女愛黑色等於性格陰沉？　專家拆解小朋友對顏色喜好原因

▲ 孩子對顏色的喜好，會受多方面不同因素的影響。（iStock圖片）

男孩子喜歡藍色，女孩子喜歡粉紅色，這現象非常普遍。通過多年的教學經驗，我也發覺幼兒比較喜歡這兩種顏色。不過當他們升上了小學以後，隨着對顏色的認知增多，喜好便各有不同了。

上繪畫班時，大部分幼稚園學生往往喜歡用藍、紅色或粉紅色；咖啡色和泥黃色等是不受歡迎的。偶爾會遇到小朋友採用黑色，有些家長或心理專家或許會覺得用黑色是代表孩子有陰沉或憂傷的性格，是情緒低落，或可能剛遇上了一些不好的事情。當然透過繪畫，我們可以觀察到孩子的情緒或異樣，但我總覺得他們對顏色的選擇可以有很多原因，包括了對顏色變化的認知有限。

一般而言，三、四歲的孩子只會認識一些最基本的彩虹顏色：紅、橙、黃、綠、青、藍、紫和黑、白兩色，對分辨其他色彩並不細緻。舉例說，即使一盒油粉彩有16種不同顏色，他們也只會重複用上幾枝自己有印象及認知的顏色筆。

再舉個現實例子：3歲的學生Arthur喜歡「金」色和「銀」色，但上課時顏色盒裏沒有他心中這兩種顏色，結果他選擇了黑色和藍色。當然我一般不會在課堂限制學生使用甚麼顏色，但會建議他們盡量用不同的色彩配搭，嘗試不同的效果；或給他們先看看真實圖片，增加他們對事物和顏色關係的認知。所以今次塗了紅色的蘋果，下次可以嘗試塗綠色或黃色等。經過了幾次課堂，畫作便富有色彩，而黑色和藍色只會佔一小部分。

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其實孩子對顏色的偏好也會受父母的影響。例如我大家姐喜歡買黑色及泥黃色的衣服給女兒，因為這些顏色看起來不易弄汚。日子久了，姨甥女也只愛穿上這些顏色。又例如我的妹妹和妹夫都喜歡型格打扮，所以給女兒的衣服同樣以黑、灰或單色為主，令她不似一般愛穿上七彩繽紛衣服的女孩。

孩子對顏色的喜好會受多方面不同因素的影響，或形成某種偏好，或會隨心情、心境、年齡等改變，家長們不須過分解讀。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「顏色喜好」

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