【體育盛事】哥爾夫球會首辦亞洲巡迴賽及沙特阿美石油團體系列賽　將於今年3月及10月粉嶺球場舉行

▲ 沙特阿美石油團體系列賽來港作賽，反映香港哥爾夫球會場地配套上已臻國際水準。（香港哥爾夫球會提供）

哥爾夫球會今日（7日）宣佈，有3項被譽國際體育盛事的高爾夫球大賽今年將於粉嶺球場舉行，包括將於3月進行的亞洲巡迴賽第7站賽事「國際都會高爾夫球錦標賽」、10月舉辦的女子歐洲巡迴賽賽事之一「沙特阿美石油團體系列賽」，及睽違兩年的「香港高爾夫球公開賽」則於今年11月復辦。

近日特首訪問中東之行，為香港與沙特阿拉伯建立更緊密的雙邊關係，而全球最大能源企業之一沙特阿拉伯國家石油公司（簡稱沙特阿美，Saudi Aramco） 將有機會成為香港重要的商貿合作夥伴。該公司冠名贊助的「沙特阿美石油團體系列賽」將首次在香港舉行。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，對即將在港舉辦的3項世界級高球盛事感到興奮，非常榮幸能爭取與沙特阿美合作，首次為香港引入由中東舉辦的高球大賽。又指，近年中東國家大力支持體育發展，他們選擇來港作賽，反映香港哥爾夫球會場地配套上已臻國際水準。球會會全力籌備大賽，迎接世界各地的頂尖高球來港作賽，同時歡迎高球愛好者觀賽。

3月份的「國際都會高爾夫球錦標賽」是疫情後首個在港舉辦的國際高球大賽，亦是香港首次獲納入亞巡賽站。亞巡擬於3月23日至26日在粉嶺球場舉行第七站賽事，獎金達100萬美元，有132位參賽球手。香港精英球手張雄熙及許龍一早前以第19位和22位完成亞巡資格賽，奪得參賽資格。大賽舉辦期間，粉嶺球場亦會有多項精采康體娛樂節目，公眾人士可以免費入場參加。

10月份的「沙特阿美石油團體系列賽」，是全球最大型女子高球團體賽事。香港站賽事預定將於10月6日至8日舉行，參賽隊伍共3隊。賽事由沙特阿美冠名贊助，共設有5個分站，分別為新加坡、美國佛羅里達、英國倫敦、香港和沙特阿拉伯首都利雅德。總賽事獎金高達 500 萬美元。由於賽事採取獨特計分方法，每隊由3位職業球手和1位業餘球手組成。

11月復辦的「第62屆香港高爾夫球公開賽」，是高球愛好者熱愛的年度盛事，也是香港歷史最悠久的體育賽事之一。歷屆賽事均吸引中外觀眾來港觀賽，第60屆更創下4.9萬入場人次紀錄，賽事並作全球直播，逾4億戶家庭可同時觀賞賽事。

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責任編輯：楊佩瑩