【求偶奇遇】擁2層樓碩士美女擇偶門檻低　一個原因致相睇1年仍單身

▲ 32歲美女，有樣貌有學歷，仲有2層樓，但擇偶門檻好低，相睇1年，仲係單身。

誰說美女一定多人追！山東省一名32歲的碩士美女，高學歷擁2層樓，到了適婚年齡卻苦無對象，她開出4項擇偶門檻低，最終因1個原因致相睇1年仍單身，她慨嘆：「今年再嫁不出去，恐怕要遷祖墳了！」

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綜合內媒報道，這名32歲的美女，有樣貌有學歷有財力，而且還在上海買了2層樓，可算是個小富婆。因家人催婚，她霸氣辭掉原本的工作，回山東老家相睇求真愛。

2月1日，美女因遲遲未找到對象，家人一氣之下把家裡對出的核桃樹鋸了，覺得礙了風水，核桃的隱含意思是「合適的都逃了。」

她自稱碩士學歷，有2層樓，辭去上海年薪30萬人民幣(約35萬港元)的工作，回鄉相睇1年仍然沒找到對象，雖然美女的條件很好，但她開出的擇偶條件卻不高，

要求並不高，只有四條：希望對方本科，有無房子均可，5萬人民幣(約6萬港元)彩禮，身高175以上。

1年過去，但美女至今仍未找到對象，她忍不住自嘲，「今年要是再嫁不出去，恐怕就要遷祖墳了」。

其實鄉村的女生都是比較早婚生育的，相反大城市的女生則屬遲婚，該美女條件好卻選擇回鄉相親，32歲回山東相睇屬高齡女子，她們都會面臨一個很直接的問題，

年齡太大了，與之相親的大多是一些歪瓜裂棗，有些女孩子最後不得不的逃離家鄉繼續去大城市拼搏。像這位女士而言，其實在上海或北京32歲並不大，35歲以上還沒結婚的人遍地是。32回山東太大了，這年紀就應該還在上海，不該辭掉工作回山東，自討沒趣。

消息曝光後，即掀起網民熱烈討論；有網民認為美女32歲已屬「大齡女子」，即使她條件再優秀，「年紀是個問題」，而且要找到合適匹配的對象，真的不容易；也有網民指對於大齡剩女，首先想到的是這個女的肯定不是不正經就是生不出來孩子，根本不會管你是碩士畢業還是博士畢業！對他們來說，香火的傳承比啥都重要。

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責任編輯︰王明芳