【開心速遞】邱芷微支持追夢不分年齡　盼在《愛‧回家》有感情線

▲ 邱芷微（右二）參加TVB節目《中年好聲音》而人氣急升。

近期因參加TVB節目《中年好聲音》而人氣急升的邱芷微（Chelffy），日前在荃灣為第一屆關愛堂慈善音樂比賽擔任評判之一及表演嘉賓。

為音樂比賽擔任評判 《中年好聲音》參賽者亦有現身

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Chelffy表示並非第一次做歌唱比賽評判：「今次大會特別邀請不同範疇的嘉賓擔任評判，目的都是希望公平公正及客觀地評審，並幫忙挑選新一代年輕人入行。」

今次的參賽者中更有來自《中年好聲音》的參賽者關幗玲打頭陣出場，問到她在評分中會否偏私?

Chelffy說：「今次比賽都吸引咗600多位18歲以上人士參加，大會都好難揀15位進入決賽，因為個個都實力非凡。（點樣可以在你身上攞到高分？）上得舞台表演，除了聲色藝俱備之外，比賽及表演禮儀亦都需要留意，因為表演有冇感染力及觀眾對你的印象都好緊要。」

▲ 邱芷微為音樂比賽擔任評判 。

新年工作排滿

談到新一年工作大計，Chelffy笑說新年多了不少工作機會：「近排自己多了演出機會之外，亦都忙於為學生編排演出。每次度表演都需要加入新元素，令學生除了學到新技能外，又可以增加新鮮感，因此在創作方面都比較頭痛。（賺到豬籠入水？）都唔算，因為疫情呢幾年真係捱得好辛苦。」

她又指自參加《中年好聲音》的比賽之後多了拍劇機會：「 將會在《愛．回家之開心速遞》多咗演出，劇情就暫時唔透露得住。自己都期待會有感情線，因為我一直都好想同唔同嘅新拍檔合作，不過都要睇觀眾反應。」

另外，Chelffy還透露早前為廣告品牌錄製了廣告歌及拍攝MV，並與一位前輩唱作歌手合作，因此期待新歌盡快推出。

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