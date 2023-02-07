【47人初選案】控方指戴耀廷倡「攬炒」路線圖 令西方國家制裁中共

▲ 初選案16名被告否認控罪續審。被告陳志全。（林宇翔攝）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件今（7日）續審。開案陳詞提到，初選組織者戴耀廷在2020年4月於報章撰文闡述「攬炒」十步路線圖，藉民主派主導立法會否決《財政預算案》癱瘓政府，中央推出《國安法》後港人上街抗爭遭血腥鎮壓，最終令西方國家制裁中共。

本案為高等法院案件，不設陪審團，今續移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

案件共有31人認罪，其餘16名被告否認控罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，控罪指被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段宣揚、進行或參與1項謀劃。

控方今於開案陳詞指，戴耀廷於2020年4月在《蘋果日報》以「真攬炒十步 這是香港宿命」為題發文，闡述達致「攬炒」的十步路線圖，即透過由民主派主導的立法會無差別否決《財政預算案》，引致重選立法會及特首，政府陷入停擺後，中央將推出《國安法》應對，港人上街抗爭遭血腥鎮壓，最終西方國家會對中共實施政治及經濟制裁。

於2020年6月9日，戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟，聯同民動舉辦記者會，會上重申初選對民主派的重要性，並希望透過眾籌400萬元資金。

除組織者外，眾被告在6月中旬陸續提交初選提名表格，並承諾會致力達成計劃目的及服從初選結果，林景楠於截止提名後報名新界東地區直選。

2020年6月30日《港區國安法》正式生效，投票前1周，因應有聲音憂慮初選會觸犯《國安法》，戴及區聯同民研召開記者會，戴指作為法律學者，向公眾保證初選合法，區亦同意初選只是一個協調，不會違反《國安法》。

投票前2天，戴在記者會上重申，認為初選不會違反《國安法》，「35+」初選的目標是爭取立法會的控制權，從而行使《基本法》賦予立法會的憲制權力，向港府問責。

投票前1天，警方搜查民研辦事處，鍾錦麟認為初選應在可行情況下如期舉行。在7月11日至12日，逾60萬人於全港251個票站投票，參選人共74人，最終31人當選，包括本案的27名被告。

投票後2天，中聯辦譴責初選觸犯《國安法》，惟所有初選當選者堅持遞交官方選舉的提名表格，及後鄭達鴻及何桂藍等9名被告被指並非真誠擁護《基本法》，以及效忠港府而遭選舉主任取消資格。15名在初選落敗的被告中，其中6名以Plan B人選補上參選。

直至7月底，政府因疫情嚴峻而推遲原定9月進行的立法會選舉，全部被告於2021年1月6日至7日被捕。控方指，若非選舉被推遲，被告的謀劃將會成功落實，重創港府的穩定性和嚴重影響市民的生活。

控方於庭上播放多段記者會影片，另有其中一段以桌底下以偷拍角度拍攝的協調會議影片，戴在會上稱解散立法會的唯一方法是否決《財政預算案》。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣