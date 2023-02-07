【泊車爭執】涉襲擊貨車司機被控　退休警自辯指遭對方挑釁

▲ 被告鄺德榮(中)續准保釋候審。梁錦麟攝

57歲退休男警疑因泊車問題在屯門兆康站外與客貨車男司機爭執及打鬥，當時男司機的兒子曾身處車上，男司機送院後不治。涉案退休警今（7日）於屯門裁判法院否認襲擊致造成身體傷害罪，案件開審。法醫供稱解剖報告顯示死者身體有多處瘀傷，生前患有糖尿病及高血壓，死於急性心臟病。控方指，被告先推撞死者及大叫，行為具侵略性。被告自辯稱死者曾以粗言挑釁，並突然衝前，被告遂推開死者作自衛。

被告鄺德榮（57歲，退休人士），被控襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2021年11月28日在港鐵兆康站A出口外的士站，非法襲擊陳國樑因而對其造成身體傷害。

控辯雙方承認事實指，案發日下午6時許，被告於案發地點停泊私家車後，與其妻子下車步行到兆康站內。死者陳國樑其後駕駛輕型貨車，停泊在被告車前，死者的9歲兒子在案發期間曾於輕型貨車上。死者事後被送往屯門醫院急症室，同日晚上約8時死亡。

根據香港中文大學醫學院心臟病學家李沛威醫生於2022年4月11日撰寫之專家報告，指死者死於心臟驟停。法醫莫嘉健作供稱，解剖報告顯示死者身體有多處瘀傷，生前患有糖尿病及高血壓，至於死者的肋骨骨折或於急救時造成。莫指，死者死因為急性心臟病，當中涉及多種因素。

控方於庭上播放兩段行車紀錄儀片段顯示，被告與死者疑於1輛客貨車外起爭執，死者之後欲返回客貨車上，惟被告疑於客貨車側門前推撞死者，遭死者出拳還擊。

另1段片段顯示，死者曾將客貨車停泊在被告的私家車前，被告將私家車駛走，兩人疑起爭執，並於客貨車車尾雙雙倒地，兩人站起後不久，死者突然倒地。

暫委裁判官問及被告的襲擊行為，控方指是被告先推撞死者，以及向死者大叫，被告可料到死者遭受傷害，而且行為具侵略性。



被告自辯稱，他退休前在政府工作，案發時與妻子到兆康西鐵站購買甜品，離開時發現有客貨車緊貼其私家車，遂向死者表示將會離開，死者將客貨車駛前。

被告續指，當他將車輛駛至死者客貨車旁時，死者突然打開車窗，要求被告停車，並跳下車截停被告，以粗口挑釁，聲稱被告與妻子在車上辱罵他。被告觀看行車記錄儀片段後改稱，死者是在被告停車後方下車。

被告供稱，他下車後擬解釋，但死者突然衝前，被告遂推開對方，以保持安全距離。被告承認有關行為屬自衛，並解釋行為看似有侵略性，是因鏡頭沒有拍攝到死者衝前。

被告續供稱，死者再走到客貨車旁，用車門撞向被告妻子，被告遂以左臂隔開死者，遭死者拳打左臉，再抓着頸部，將被告拖至車尾後施襲。被告指他在死者鬆手後站起來，並打算報警，遂捉着死者，以防死者逃走，惟死者隨後突然倒地。

研訊明（8日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟