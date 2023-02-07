【爭執斃命】疑泊車爭執後司機心臟驟停喪命　退休警否認襲擊受審

▲ 57歲退休男警鄺德榮。（資料圖片）

57歲退休男警和妻子疑因泊車問題，在屯門兆康站外與客貨車男司機爭執及打鬥，男司機送院後不治。涉案退休警今（7日）於屯門裁判法院否認襲擊致造成身體傷害罪，案件開審。控辯雙方承認事實指，有心臟病學家指死者死於心臟驟停。控方於庭上播放兩段行車紀錄儀片段顯示，被告與死者疑於1輛客貨車外爭執，死者隨後欲返回客貨車內，惟被告疑於客貨車側門前推對方一下，死者再出拳還擊。

被告鄺德榮（57歲，退休人士），被控襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2021年11月28日在港鐵兆康站A出口外的士站，非法襲擊陳國樑因而對其造成身體傷害。

控辯雙方承認事實指，案發日下午6時許，被告於兆康西鐵站A出口外的士站停泊私家車後，與其妻子下車步行到站內。死者陳國樑其後駕駛輕型貨車，停泊在被告車前。陳事後被帶到屯門醫院急症室後已脈搏停頓，同日晚上約8時死亡。

法醫莫嘉健於11月30日進行解剖，根據香港中文大學醫學院心臟病學家李沛威醫生士於2022年4月11日撰寫之專家報告，指死者死於心臟驟停。

控方於庭上播放兩段行車紀錄儀片段顯示，被告與死者疑於1輛客貨車外起爭執，死者之後欲返回客貨車上，惟被告疑於客貨車側門前推陳一下，死者再出拳還擊。

另1段片段顯示，死者曾停泊客貨車在被告的私家車前，被告將私家車駛走，兩人疑起爭執，並於客貨車車尾雙雙倒地，兩人站起後一會兒，死者突然倒地。

裁判官問及被告的襲擊行為，控方指是被告先推撞及以手踭打向死者，並可料到死者遭受傷害，控方形容被告行為具侵略性。



研訊今午續。

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記者：梁錦麟