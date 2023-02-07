【濃密頭髮】3個半月嬰兒髮量多似Monchhichi　媽媽讚女兒頭髮是胎毛【附髮量解說】

▲ 內地一名3個半月大女嬰，髮量多激似Monchhichi。

嬰兒出世，爸媽希望BB頭髮多一點，尤其是B女可以紮辮扮靚，可是多數BB出世時頭髮都稀少，有家長會求「偏方」如剃掉胎毛希望新長出多些頭髮。內地有名3個半月大的B女令很多人羨慕，因為她的髮量激多，一頭濃密烏黑頭髮似足卡通角色Monchhichi。

髮量濃密是天生

綜合內地傳媒報道，上周四（2日），河南商丘有名媽媽分享了女兒的影片引起熱議，女兒只有3月半大，她醒來後睡眼惺忪配上凌亂髮型的模樣很可愛，媽媽用手機記錄這一幕。

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不少網民看過幾秒的影片，紛紛被B女的海量頭髮吸引，留言表示羨慕這髮量，更笑言BB女似卡通角色Monchhichi，一樣髮量多毛茸茸很可愛。有人更留言笑稱「分些頭髮給叔叔姨姨吧」，似乎網民有脫髮或稀髮的煩惱。另有網民留言大讚「頭髮已贏在起跑線上」，更為B女起了很多稱號如「金毛獅王」、「小愛因斯坦」、「爆炸頭」等。

女嬰的媽媽表示，女兒的頭髮是胎髮，頭髮多的確方便紮小辮子。

最新影片︰

兒童頭髮濃密多寡

孩子有很多頭髮，父母固然開心，而反過來有父母擔心BB髮量少。據本港衞生署家庭健康服務資料，孩子頭髮的濃密多寡程度，是因人而異，很多家長誤以為初生嬰兒頭髮的生長與在母親體內時的營養有關，或頭髮少等於缺鈣。其實孩子頭髮稀少並不是缺乏鈣質，也不一定是缺乏營養。

頭髮由毛囊生長出來，最長的「生長期」可達2至3年。而幼兒的毛髮一般較幼、較短及顏色較淺色，所以有些孩子到了1歲，頭髮仍然很稀疏，大部分孩子要到2、3歲，頭髮才會逐漸濃密起來。

若孩子缺乏鐵質、患有新陳代謝病或某些綜合症，可能會引致頭髮稀少，但通常都會有其他病徵，如牙齒、指甲、皮膚或生長指數如身高、體重出現問題等。若孩子只是純粹頭髮較稀少但健康成長，沒有其他徵狀，父母可繼續觀察。如發現孩子除了後枕位置外有明顯局部頭髮的脫落、過多的皮屑或脫髮，又或家族中有先天性無體毛症和排汗問題，可向醫生求診。

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責任編輯︰王明芳