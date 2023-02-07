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周興哲與粉絲見面大派福利　率先透露紅館演唱會將有驚喜

娛樂 14:23 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

台灣歌手周興哲（Eric）日前假九龍灣國際展貿中心Rotunda 2舉行「Eric Chou The Moment Fan Meeting」粉絲見面會，與逾千名小興星見面，期間不但大玩遊戲，近距離接觸大派福利外，還演唱多首歌曲，令見面會頓時變了迷你演唱會。

相隔5年再度來港舉行個唱的Eric，特別演唱會前夕大搞粉絲見面會，與逾千名小興星先來個熱身，期間Eric與小興星大玩你問我答、包剪揼等小遊戲。

近距離接觸大派福利外，有幸運的小興星更獲得終極福利，坐在Eric旁邊，看著他自彈自唱，Eric唱罷更送上抱抱，令台下一眾小興星瘋狂尖叫，羨慕到極點。

首次挑戰紅館四面台

周興哲除演唱《說太多》、《最後一堂課》、《想知道你在想什麼》外，還自彈自唱《如果雨之後》、《我很快樂》、《永不失聯的愛》多首作品，尾聲時更首次在港演唱《怎麼了》，小興星個個聽出耳油，粉絲見面會也儼如迷你個唱，全場High爆。

Eric將在本月25、26日舉行《Odyssey～旅程巡迴演唱會香港站》，首次挑戰紅館四面台的他率先透露：「香港站會有滿多的驚喜，會有嘉賓。」如此一說，令大家更期待演唱會的來臨。

揭出真我一面

出道8年的Eric在見面會中也剖白自己的真我一面，說：「國小時常被人說我是個小丑，是我很喜歡搞笑，也有很多人認為我很Sad，其實Not，我是個很陽光、很開心的人，只是我很喜歡浪漫的旋律，套入一些歌詞，就會變成很Touching的歌曲。」

他也提到：「歌曲拿不拿獎項不重要，最重要是能感動你們，所以將來會拿出更感動的作品給大家。」最後小興星們送上精美蛋糕，預祝Eric演唱會成功，Eric也與粉絲一同大合照，見面會也圓滿結束。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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